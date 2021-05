Apple attribue 45 millions de dollars supplémentaires dans Corning

Il y a 6 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Réagir



Quand Apple croit dans l'innovation et le potentiel d'une entreprise qui ne lui appartient pas, la firme n'hésite pas à investir beaucoup d'argent. Corning est le fournisseur qui fournit les verres des écrans d'iPhone, d'iPad et d'Apple Watch depuis plus de 5 ans. Après un investissement de plusieurs centaines de millions de dollars, Apple continue cette fois avec un ajout de 45 millions de dollars.

Une somme réservée aux fonds de fabrication avancée

C'est à travers un communiqué de presse qu'Apple annonce avoir dépensé 45 millions de dollars supplémentaires envers son partenaire et fournisseur Corning. Après avoir investi 200 millions de dollars en 2017 et 250 millions de dollars en 2019, Apple renouvelle en 2021 un nouvel investissement visant à soutenir la recherche et le développement continus de Corning.



Le fournisseur travaille depuis longtemps sur les procédés de verre de pointe, c'est ce qui a justement conduit à la création du Ceramic Shield. Pour rappel, il s'agit d'un type de verre qui est jusqu'à 4 fois plus résistant aux chutes et qui figure parmi les verres pour smartphones les plus solides du marché !

Jeff Williams, le directeur de l'exploitation d'Apple explique :

Apple et Corning ont une longue histoire de collaboration pour accomplir l'impossible. Du tout premier verre d'iPhone au bouclier en céramique révolutionnaire de la gamme iPhone 12, notre collaboration a changé le paysage de la conception et de la durabilité des housses de smartphone. Ceramic Shield est un excellent exemple des technologies qui sont possibles lorsque l'innovation profonde rencontre la puissance de la fabrication américaine. Nous sommes si fiers de travailler aux côtés de Corning, dont l'héritage vieux de 170 ans témoigne de l'ingéniosité de la main-d'œuvre américaine.

Le communiqué révèle aussi que les experts d'Apple travaillent en coopération avec Corning pour développer une nouvelle vitrocéramique. Celle-ci va tirer sa force des cristaux nanocéramiques et sera produite au même endroit où chaque nouvelle génération de verre d'iPhone est fabriquée : dans l'usine de Corning situé à Harrodsburg dans le Kentucky.

Le nouveau matériau a été rendu possible par une étape de cristallisation à haute température qui forme des nanocristaux dans la matrice de verre. Ces cristaux spécialisés sont conservés suffisamment petits pour que le matériau soit transparent. Le matériau qui en résulte constitue le bouclier en céramique révolutionnaire, qu'Apple a utilisé pour façonner la nouvelle couverture avant présentée sur l'iPhone dans la gamme iPhone 12. Avant Ceramic Shield, les cristaux incorporés ont traditionnellement affecté la transparence du matériau, un facteur crucial pour la couverture avant de l'iPhone parce que tant de fonctionnalités, y compris l'écran, l'appareil photo et les capteurs pour Face ID, ont besoin d'une clarté optique pour fonctionner.

Apple rappelle également dans son communiqué que la collaboration avec Corning est basée sur l'expertise unique de l'entreprise, mais aussi l'importance qu'elle accorde à la protection de l'environnement.

Corning est un fournisseur qui a intégré le programme d'énergie propre d'Apple, ce qui veut dire que l'entreprise s'engage à progresser sur l'utilisation des énergies renouvelables du début jusqu'à la fin de la fabrication de chacun de ses produits.