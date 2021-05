Apple embauche un ancien responsable de la publicité sur Facebook

Il semblerait qu'Apple ait pour objectif de faire évoluer sa propre plateforme publicitaire, avec l'embauche d'un ancien responsable de la publicité chez Facebook. Antonio Garcia Martinez a ainsi signé son nouveau contrat en avril et rejoindra prochainement l'équipe en place à Cupertino, en Californie.

Bien que iAd n'existe plus depuis 2016, la Pomme fait de nouvelles tentatives pour promouvoir des applications et des jeux grâce à des espaces sur l'App Store et Apple News.

Apple renforce son équipe pour sa plate-forme publicitaire

En 2016, nous apprenions la disparition du service iAd, plateforme publicitaire à destination des développeurs qui permettait à ces derniers de diffuser des publicités interactives dans les applications iOS. Malheureusement, celle-ci n'a jamais rencontré de réels succès auprès des annonceurs, jugés comme dépassés par ses concurrents.



Mais depuis quelque temps, la Pomme réfléchit autrement : elle se sert notamment de la popularité de son App Store pour y placer des encarts publicitaires afin de mettre en avant des apps et jeux. Pour améliorer le processus, et sûrement l'étendre à d'autres apps, Apple vient d'embaucher Antonio Garcia Martinez, un ancien responsable de la publicité sur Facebook.



Il a travaillé au sein du réseau social de 2011 à 2013 en tant que chef de produit pour la plate-forme publicitaire et a publié un livre populaire «Chaos Monkeys», qui parle de son vécu dans l'entreprise.



