Clubhouse : une version bêta Android est arrivée

On aurait pu penser que les dirigeants de Clubhouse souhaitent se concentrer uniquement sur le marché iOS mais le dernier tweet en date vient contredire cette pensée. Dès aujourd'hui, une version bêta est disponible sur Android. Une première étape pour tester son produit et voir s'il intéresse sur cette plateforme.

Depuis la fin d'année 2020, l'application Clubhouse ne cesse de faire parler d'elle. En quelques mois, elle a su attirer des millions d'utilisateurs à travers le monde qui semblent apprécier son fonctionnement.



Pour rappel, Clubhouse est une sorte de réseau social ou seuls les messages vocaux sont disponibles pour discuter entre amis/membres. Une fois que le message est écouté, il est effacé mais la fonction unique de cette application se trouve dans son style d'inscription.



Au cas où vous ne seriez pas au courant, pour créer un compte sur Clubhouse, il faut qu'au préalable, une personne déjà inscrite vous envoie une invitation. Une petite innovation qui aux premiers abords a conquis le public en lui donnant un petit côté "chic" mais au fil du temps, il se pourrait bien que cela devienne néfaste.

Car oui, il y a quelques jours, une étude a révélé qu'après plusieurs semaines de triomphes, les téléchargements et l'engouement autour du projet commençaient à diminuer doucement mais sûrement. En cause bien évidemment une inscription "difficile", une concurrence de plus en plus présente dans le domaine mais surtout, une absence du service sur Android.



Car s'il est vrai que le parc fermé d'iPhone est conséquent à travers le monde, les smartphones Android restent tout de mêmes les plus utilisés sur la planète. Voilà pourquoi nous avons appris ce week-end que Clubhouse débarque en version bêta sur Android.

Android is finally here! You can download the Clubhouse beta right now in the US, & around the world in the coming days/weeks.



Before you ask...yes, still invite-only. We're managing growth so we can build more sustainable infrastructure before the floodgates open. Soon(ish)! pic.twitter.com/EdltTZS0hD