PUBG Mobile 1.4 met "Godzilla vs Kong" à l'honneur dans la saison 19

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Alors que la grande nouvelle concernant PUBG Mobile est que Krafton développe une nouvelle version du bataille royale nommée PUBG: New State et qui se déroule des années après le jeu original en 2051, voici la saison 19 du titre original.



La nouvelle version 1.4 vient juste d'être mise en ligne sur iOS (avec Android à suivre aujourd'hui), apportant la collaboration Godzilla vs Kong et bien plus encore.

PUBG MOBILE : la saison 19 de la "Traversée"

Après un téléchargement de 1,67 Go sur iOS, on peut alors croiser les Titans, une nouvelle carte d'arène "Hangar" (à partir du 1er juin), l'annonce du Royale Pass Saison 19 (17 mai), et bien plus encore.



Regardez la bande-annonce de la collaboration PUBG Mobile Godzilla vs Kong ci-dessous :

Si vous mettez à jour le formulaire avant le 16 mai, vous pouvez gagner 2888 BP, 100 AG et la Banana Bonanza. Pour le mode Titan Strikes, Erangel propose une confrontation avec Godzilla tandis que Sanhok présente le King’s Rumble in the Jungle, sans oublier les colonies de monstres, les camps Apex, la carte Hangar et autres nouveautés.



Le véhicule Coupe RB et le mode de tir stabilisé rejoignent également PUBG Mobile avec la version 1.4. Le bouton OTS (Over the Shoulder) peut être entièrement personnalisé et ce mode donne une plus grande précision au détriment du mouvement qui devient plus lent. Les modifications et corrections sont également très nombreuses, mais veuillez noter que le Royale Pass Saison 19 appelé "Traversée" commence le 17 mai.



Voici en détail les nouveautés les plus importantes.

Les titans

Dans le mode Titans, on trouvera Erangel : 11 mai, Sanhok : 15 mai et Livik : 8 juin.

Les titans apparaîtront sur l'île d'avant-match et se déplaceront sur toute la carte.

Ils attaqueront et détruiront les camps et les colonies de monstres ainsi que les camps Apex qu'ils rencontrent.

Si trop de joueurs se rassemblent au même endroit, ils s'en prendront à eux.



Bon à savoir, les titans créent des cristaux autour d'eux. Voici leurs bienfaits :

Cristal de titan d'Erangel : repousse les ennemis et les brûle.

Cristal de titan de Sanhok : améliore les capacités de l'utilisateur.

Cristal de titan de Livik : permet de détecter les ennemis à proximité.

Microcosme

Transformez-vous en insectoïde pendant un mois (9 juin - 5 juillet). Pour jouer, il y aura 5 laboratoires qui apparaîtront sur Erangel. Vous pourrez alors interagir avec leur appareil de transformation quantique pour rapetisser. Voici comment ça marche :

Appareil de transformation quantique : pour vous transformer en insectoïde ou retrouver une taille normale.

Magasin énergétique : pour échanger vos points de lumière.

Appareil à trou de ver : pour ouvrir un trou de ver.

Nouvelle carte Arène : Hangar

Avec trois modes (Match à mort, Arène d'entrainement, Maître d'armes en équipe), le Hangar va offrir de l'action à gogo à partir du 1er juin :

Match à mort : réapparitions illimitées, +1 point par élimination, la première équipe à atteindre l'objectif l'emporte.

Arène d'entrainement : choisissez librement des armes.

Maître d'armes en équipe : les joueurs commencent avec les mêmes armes. Pour gagner, éliminez un ennemi avec la poêle ou possédez le plus de points.

Royale Pass S19 : Traversée

Une grande aventure, à petite échelle. La saison 19 démarre le 17 mai pour tous les joueurs PUBG. Voici les principales nouveautés :

Le Mini14 - Reine des Insectes et l'AKM - Pays des Merveilles arrivent. Choisissez l'ensemble Général Scarabée ou l'ensemble Reine des Insectes.

Choisissez une faction et ouvrez votre caisse personnalisée.

Les fichiers RP sont de retour.

Encore plus d'insignes RP.

La moto Pays des Merveilles et le Thompson - Général Scarabée vous attendent. Achetez des packs cadeaux de points d'activité, obtenez des points d'activité de mission et récupérez tous vos UC.

