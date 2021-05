Apple, Amazon et Google annoncent le standard « Matter » pour la domotique

Medhi Naitmazi

La Connectivity Standards Alliance, qui comprend de grandes entreprises technologiques comme Apple, Amazon et Google, a annoncé cette nuit le lancement de «Matter», une nouvelle norme de connectivité interopérable et sécurisée conçue pour les appareils domestiques intelligents.

CHIP devient Matter

Anciennement connu sous le nom de «Projet CHIP», Matter est un protocole de connectivité IP unifié qui sera utilisé pour créer et connecter des écosystèmes de l'Internet des objets. Il est libre de droits et permet la communication entre une large gamme d'appareils intelligents, sans compter qu’il sert de sceau d'approbation pour garantir que les éléments construits sur cette norme sont fiables, sécurisés et capables de fonctionner ensemble.

Avec Matter, les consommateurs et les entreprises peuvent choisir les marques qu'ils souhaitent dans leur maison intelligente ou leurs

bureaux et être sûrs qu'ils fonctionneront de manière transparente. Les propriétaires, et en particulier ceux qui vivent dans une maison connectée avec plusieurs appareils tels que des serrures intelligentes, des thermostats ou des haut-parleurs intelligents, peuvent facilement ajouter de nouveaux appareils certifiés Matter à l'aide d'un simple code de configuration pour connecter leur maison en une seule. Les entreprises, en particulier celles qui dépendent de la connectivité, peuvent compter sur un seul réseau pour assurer le bon fonctionnement de leurs opérations.



Matter garantit que les appareils domestiques intelligents sont compatibles avec la maison intelligente et les services vocaux comme Amazon Alexa, HomeKit, Google Assistant, SmartThings et autre, avec la première spécification de Matter fonctionnant sur des technologies de réseau existantes telles que Ethernet, WiFi, Thread et Bluetooth Low Energy. Matter a été conçu avec plusieurs attributs clés à l'esprit :

Simplicité - Facile à acheter et à utiliser. Simplifier les expériences connectées.

Interopérabilité - Les appareils de plusieurs marques fonctionnent ensemble de manière native.

Fiabilité - Connectivité locale cohérente et réactive.

Sécurité - Maintenir des connexions sécurisées. Robuste et simplifié pour les développeurs et les utilisateurs.

Flexibilité - Matter permet aux utilisateurs de configurer et de contrôler facilement leurs appareils avec plusieurs écosystèmes simultanément.

Les premiers appareils qui utilisent Matter pourraient être commercialisés à la fin de 2021, et les fabricants d'appareils pour la maison intelligente travaillent sur des ampoules, des prises, des prises, des thermostats, des serrures de porte, des capteurs, des couvre-fenêtres, des téléviseurs, etc.



Les premiers constructeurs sont Amazon, ASSA ABLOY, Comcast, Espressif Systems, Eve Systems, Google, Grundfos Holding A / S, Huawei, Infineon Technologies, LEEDARSON, Legrand, Nanoleaf, Nordic Semiconductor, NXP Semiconductors, Qorvo, Resideo, Schlage, Schneider Electric , Signify, Silicon Labs, SmartThings, Somfy, STMicroelectronics, Texas Instruments, Tuya Smart, ubisys, Wulian et Zumtobel Group.