Un autre concept d'iOS 15 avec plusieurs nouveautés

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

6



Personne ne connait encore en détail les nouveautés annoncées le mois prochain pour iOS 15. Même si nous avons dressé la liste des appareils compatibles, le flou reste total concernant les évolutions prévues par Apple et que l'on découvrira avec la première bêta d'iOS 15 lors de la WWDC 21, idem pour iPadOS 15.



En attendant, un nouveau concept imagine ce que ces deux mises à jour pourraient offrir, notamment du côté de l'écran permanent qui revient dans la rubrique "rumeurs" avec insistance.

Des nouveautés en pagaille pour iOS 15 et iPadOS 15

Affichage permanent

Créé par le designer Angelo Libero, le concept concrétise plusieurs éléments dont nous avons entendu des rumeurs ces derniers temps. L'un de ceux-ci est un nouvel affichage permanent qui pourrait afficher des notifications, des widgets et plus encore pendant qu'un iPhone 13 est en veille. On pense qu'Apple associera cet affichage à l'iPhone 13 Pro et à l'iPhone 13 Pro Max qui profiteront d'un écran à rafraîchissement variable capable d'osciller entre 1 et 120 images par seconde.

Bibliothèque d'applications et widgets sur iPad

Du côté de l'iPad, Libero suggère que nous pourrions voir l'arrivée d'une Bibliothèque d'applications comme nous l'avons déjà sur iPhone. C'est quelque chose qui a tellement de sens que l'on se demande encore pourquoi il ne fait pas déjà partie d'iPadOS 14. C'est exactement le même cas de figure pour les widgets qui sont coincés dans le vue "Aujourd'hui" sur iPad, alors que sur iPhone on peut tout personnaliser.

Multi-utilisateurs

En revanche, une fonctionnalité qui est plus susceptible de venir sur iPad que sur iPhone est la prise en charge multi-utilisateurs. Le concept l'imagine cependant apparaître sur les deux plates-formes, et il est indéniable que cette nouveauté aurait du sens dans bien des cas. Malheureusement, bien que réclamée depuis longtemps et vu dans de nombreux concepts, cette fonctionnalité n'est pas forcément la priorité d'Apple.

Time Machine sur iPhone et iPad

Du côté de la gestion des sauvegardes, iOS est clairement en retard sur macOS. Si vous portez Time Machine du Mac à l'iPhone et à l'iPad, vous obtenez alors la possibilité de voyager dans le passé et ainsi retrouver des données et des états antérieurs qui pourraient vous sauver la vie après une mauvaise manipulation par exemple. Et le concept en propose un bel aperçu.

Centre de contrôle façon macOS 11

Pour faire converger macOS et iOS, Angelo a également imaginé un nouveau Centre de contrôle qui reprend le design de macOS 11 Big Sur. Avec un peu de relief et quelques éléments repensés, vous obtenez un CC plus pratique et plus visuel. Regardez le résultat :

Autres nouveautés iOS 15

Le reste est plus discret mais parfois très efficace comme une bannière d'appel verticale plutôt qu'horizontale, un écran verrouillé avec des accès rapides aux apps les plus utilisées, un mode Split View sur les grands iPhone, une app météo entièrement revue, une app Contacts plus moderne, etc. Vous pouvez voir tout le travail d'Angelo sur Instagram.

Et vous, quelles nouveautés attendez-vous ?

Bien évidemment, tout le monde a des souhaits différents pour le prochain système d'exploitation mobile d'Apple, alors n'hésitez pas à nous partager vos idées et vos envies pour iOS 15, ainsi qu'iPadOS 15.

Si tout se passe selon la cadence habituelle, nous pouvons nous attendre à ce qu'Apple annonce iOS 15 et iPadOS 15 lors de la WWDC du mois prochain. Dans moins d'un mois donc...