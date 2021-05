TikTok veut aider les jeunes à trouver un emploi

Julien Russo

TikTok est aujourd'hui l'une des applications iOS et Android les plus téléchargées dans le monde, c'est aussi une app qui a le talent d'attirer les jeunes qu'ils soient adolescents ou adultes. ByteDance la maison mère de TikTok travaille en ce moment sur un outil pour aider les utilisateurs à trouver un job plus facilement.

Le CV 2.0 selon TikTok

Il n'est pas simple de trouver un travail en pleine période de pandémie, alors que plein de secteurs sont impactés par la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises ont temporairement suspendu leurs recrutements.

Imaginez la difficulté pour un jeune qui vient de finir ses études et qui cherche son premier travail pour espérer devenir indépendant financièrement !

TikTok a justement décidé de venir en aide à tous ces jeunes qui rencontrent des complications pour trouver un emploi. L'application de divertissement teste en ce moment un outil de mise en relation entre employeur et candidat.



D'après Engadget, ByteDance ne veut pas quelque chose de classique où il faut envoyer un CV et une lettre de motivation en format PDF à une adresse mail. L'entreprise chinoise veut que vous partagiez vous-même votre CV en vidéo !

Le principe est simple, face caméra, il faudra dire tout ce qu'on peut retrouver sur un CV : votre expérience, vos diplômes, vos centres d'intérêt, les langues parlées... Cela pourrait être très avantageux pour les utilisateurs qui sont à l'aise pour parler devant une caméra plutôt que de s'exprimer par écrit.

En plus, comparé à un format papier, à travers une vidéo, il est plus simple de mettre en avant votre originalité, votre créativité et votre personnalité.

Ce nouvel outil ne devrait pas s'intégrer dans l'application TikTok, ByteDance ne veut pas combiner divertissement et emploi, deux mondes qui n'ont rien à faire ensemble. La recherche d'emploi 2.0 de TikTok pourrait être un site internet (ou même une application) où chaque personne qui cherche un emploi pourrait s'inscrire. Les indiscrétions expliquent qu'on pourra créer une différence entre son compte TikTok personnel et professionnel.



Les précisions autour de cette nouveauté sont assez vagues, mais le rendu final pourrait être similaire à l'application TikTok, c'est-à-dire que les employeurs pourront faire défiler les candidatures vidéos jusqu'à trouver le CV qui les intéresses.

Ils entreront après en contact avec le profil qui a posté la vidéo qui a attiré leur attention !



Pour l'instant, aucune date de la disponibilité de "TikTok Job" (on l'appellera comme ça) n'a été communiquée.



