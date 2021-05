Tesla fait marche arrière et n'accepte plus les paiements en bitcoin

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

4



Un petit tour et puis s'en va. Après avoir accepté l'achat d'une voiture en bitcoin, Tesla par l'intermédiaire de son PDG Elon Musk annonce qu'il supprime ce moyen de paiement. La cause, une monnaie trop polluante pour l'environnement.

Ça n'aura pas duré longtemps...

Il y a tout juste deux mois, nous vous relayons l'information comme quoi Tesla acceptait officiellement les paiements en bitcoin lors de l'achat d'une de leurs voitures. Comme promis par le sulfureux Elon Musk en début d'année, ce système de paiement devenait donc réalité et par la même occasion, une première mondiale dans le monde de l'automobile. Pour rappel, c'était dans un premier temps accessible pour les résidents américains.



Mais il faut l'avouer, lorsque vous employez les mots Bitcoin et Elon Musk dans la même phrase, il y a de grandes chances pour que cela soit une affaire remplie de rebondissements. Voilà pourquoi nous avons appris cette nuit que seulement quelques semaines après sa mise en place, le paiement en bitcoin chez Tesla est désormais annulé.



Toujours via Twitter dont il est un grand fan, Musk a simplement lâché quelques petits mots pour expliquer que finalement, les paiements en bitcoin n'étaient pas une bonne chose car trop polluants pour l'environnement.





Tesla a suspendu les achats de véhicules utilisant Bitcoin. Nous sommes préoccupés par l'utilisation croissante de combustibles fossiles pour l'extraction et les transactions de Bitcoin, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les combustibles.



La crypto-monnaie est une bonne idée à plusieurs niveaux et nous pensons qu'elle a un avenir prometteur, mais cela ne peut pas coûter cher à l'environnement.



Tesla ne vendra aucun Bitcoin et nous avons l'intention de l'utiliser pour des transactions dès que l'exploitation minière passera à une énergie plus durable. Nous examinons également d'autres crypto-monnaies qui utilisent <1% de l'énergie des transactions de Bitcoin.

Vous l'aurez compris, Musk supprime les paiements en bitcoin mais continue de penser que les cryptomonnaies seront bénéfiques à l'avenir lorsqu'il ne sera pas obligatoire d'impacter l'environnement pour en créer, encore faut-il que cela soit possible...

Elon Musk en profite également pour déclarer qu'il va réfléchir et voir s'il n'y a pas une autre cryptomonnaie viable et moins polluante même si le plus important reste qu'elle soit utilisée par beaucoup de monde. Songerait-il à sa crypto favorite, le dogecoin ? Là aussi difficile de le savoir étant donné qu'un coup il l'encense et un autre coup il la juge comme une plaisanterie.

Cela reste tout de même étrange de voir que le deuxième homme le plus riche de la planète, PDG de plusieurs grandes sociétés et fan de cryptomonnaies retourne sa veste seulement deux mois après en prétextant qu'il vient d'apprendre que les cryptos polluent la planète.



Même si l'impact réel sur l'environnement reste à déterminer, plusieurs études évoquent à l'unanimité que les cryptomonnaies ne sont pas viables à long terme car énormément polluantes pour la planète. Au passage, le cours de bourse du Bitcoin a tout de même chuté de 15% dans la nuit suite à ce tweet, preuve encore une fois que la parole d'Elon Musk compte pour pas mal de monde.