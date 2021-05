Les AirPods 3 et Apple Music HiFi annoncés le 18 mai ?

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir



Une nouvelle rumeur suggère qu'Apple annoncera les AirPods de troisième génération et la version HiFi récemment évoquée pour Apple Music, le mardi 18 mai via un communiqué de presse sur son site Web.

Les AirPods 3 d’Apple la semaine prochaine ?

L’information vient du YouTuber Luke Miani qui a partagé la prétendue nouvelle exclusive sur Twitter. Selon lui, Apple prévoit de publier les AirPods 3 sans passer par un keynote, comme ce fût le cas pour les AirPods 2 par exemple, et même en 2019, où Apple avait lancé les tout nouveaux AirPods Pro via un communiqué de presse.

May 18 — Luke Miani (@LukeMiani) May 13, 2021



On s'attend à ce que les nouveaux AirPods 3 présentent un design mise à jour plus conforme à la conception des AirPods Pro, mais sans les fonctionnalités «Pro» telles que la suppression active du bruit.



Les nouveaux écouteurs ‌AirPods‌ seront la première mise à jour majeure du modèle d’entrée de gamme‌ après un léger rafraîchissement en 2019 qui comprenait une charge sans fil, le support de Dis Siri et une durée de vie améliorée de la batterie. L'analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que les nouveaux AirPods seraient produits au troisième trimestre de cette année.

Apple Music HiFi aussi ?

Aux côtés des nouveaux AirPods de troisième génération, Apple prévoit d'annoncer un tout nouveau mode HiFi - ou haute fidélité - dans Apple Music. Un rapport plus tôt ce mois-ci indiquait qu'Apple prévoyait de commencer à offrir aux abonnés Apple Music un streaming de meilleure qualité avec un nouveau niveau d'abonnement dans les «prochaines semaines».



Selon ce rapport, le niveau HiFi coûtera le même prix de 9,99 $ que le package individuel actuel Apple Music. Néanmoins, les détails sur la manière dont Apple prévoit d'inclure la diffusion de musique HiFi dans les offres existantes restent inconnus. Le code de la première version bêta de la prochaine mise à jour iOS 14.6 suggère que le streaming HiFi ‌Apple Music‌ pourrait être limité uniquement au matériel compatible.



Reste à confirmer tout cela car la WWDC approche et Apple n’a pas l’habitude de sortir un produit isolé en mai. Apple organisera sa conférence annuelle mondiale des développeurs à partir du 7 juin, où il devrait annoncer de nouvelles mises à jour pour iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 et tvOS 15. Bien que la WWDC soit axée sur les logiciels, les annonces de matériel lors de l'événement sont certainement possibles, notamment pour le Mac ou bien le futur casque Apple.