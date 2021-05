River Legends : un RPG de pêche disponible sur l'App Store

Si vous aimez les jeux de rôle qui sortent du commun, alors vous devriez jeter un coup d'oeil vers le nouveau River Legends (v1.1, 284 Mo, iOS 11.0). Développé par Dantat Studio, le jeu vous plonge dans un RPG de pêche dans un univers pixelisé.



Votre but ? Attraper des poissons bien sûr ! Mais, outre des mécanismes de pêche traditionnelle, il vous faudra explorer les contrées pour trouver de nouveaux spots et de nouveaux accessoires. Voici la bande-annonce :

Avec River Legends, vous pouvez jouer à votre rythme et choisir vos propres objectifs. Essayez d'attraper toutes les espèces de poissons disponibles ou ciblez simplement les poissons-trophées. Restez fidèle à vos lieux de pêche préférés ou continuez à explorer de nouvelles régions à mesure que vous les débloquez. Gagnez de nouveaux objets pour lancer plus loin et pour étendre votre territoire de pêche. Détendez-vous et lancez votre ligne dans les meilleurs endroits ou faites une randonnée pour voir les merveilles de Pine Canyon à votre guise.