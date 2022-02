Apex Legends Mobile bientôt disponible sur l'App Store

Il y a 3 heures

Jeux Vidéo iPhone

Julien Russo

Lorsque EA et Respawn ont lancé Apex Legends sur console et PC, les deux entreprises s'attendaient à un succès, mais certainement pas au point de devenir un sérieux concurrent à Fortnite et Call of Duty Warzone. Aujourd'hui Apex Legends, c'est des millions de joueurs qui se connectent quotidiennement et des nouveaux adeptes à chaque nouvelle saison ! Pour EA, il est clairement temps de passer au niveau supérieur et de débarquer sur mobile.

Apex Legends sur iOS, ça approche !

Depuis l'interdiction de Fortnite sur iOS et iPadOS, les Battle Royale s'en donnent à cœur joie, on pense à PUBG qui a eu le droit à un afflux massif de joueurs, mais aussi à d'autres acteurs déjà populaires qui vont bientôt arriver. C'est le cas d'Apex Legends qui développe une version mobile depuis presque 1 an et qui est à la fin du projet.



À travers un tweet de Respawn Entertainment, on apprend qu'Apex Legends va débarquer sur iPhone et sur les smartphones sous Android, cette annonce aurait dû se faire plus tôt, mais l'évolution du développement a pris du retard à cause de la pandémie et du travail à distance qui a compliqué l'organisation des développeurs.



Le lancement d'Apex Legends Mobile va se faire avec une certaine timidité puisque Respawn et EA veulent tester la solidité des serveurs en période de grande affluence avant une plus large disponibilité.

Dès la semaine prochaine, les utilisateurs iOS et Android qui résident en :

Australie

Nouvelle-Zélande

Singapour

Malaisie

Philippines

Indonésie

Mexique

Pérou

Argentine

Colombie

vont avoir accès à la bêta sur simple inscription. L'activité au sein du jeu sera observée de près afin de voir la stabilité des serveurs, mais aussi du jeu de manière globale, les deux entreprises derrière Apex Legends veulent offrir une expérience utilisateur optimale, sans bug, sans latence et sans plantage.

Sur Twitter, Respawn déclare :

Nous sommes ravis d'annoncer qu'Apex Legends Mobile va entrer dans la prochaine étape majeure de développement : un lancement régional limité qui débutera la semaine prochaine et devrait se poursuivre tout au long du printemps. Cette nouvelle phase verra Apex Legends Mobile faire l'objet d'un lancement limité dans 10 pays afin que nous puissions continuer à travailler sur les systèmes de jeu, les fonctionnalités et bien d'autres choses avant le lancement !

Les configurations minimales d'Apex Legends ont été révélées

Avec cette bonne nouvelle, les configurations minimales ont été dévoilées.

Voici ce que ça donne du côté de l'iPhone :

iPhone 6S ou modèle plus récent

iOS 10 ou version supérieure

Processeur A9 ou plus récent

3 Go de stockage disponible

2 Go de RAM minimum

Pour les propriétaires de smartphones Android, on retrouve des configurations similaires à l'iPhone, voici ce qu'il sera nécessaire d'avoir :

Android 8.1

Open GL 3.0 ou supérieur

3 Go de stockage disponible

3 Go de RAM minimum

De futurs lancements d'Apex Legends devraient bientôt être annoncés, le rythme se fera en fonction des résultats de la bêta qui va être disponible la semaine prochaine dans les 10 pays sélectionnés.