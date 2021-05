Le masque est toujours obligatoire dans les Apple Store américains

Alors que les États-Unis et d'autres pays progressent dans la vaccination contre le COVID-19, une partie des américains peut désormais se passer du masque. Cependant, selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple souhaite conserver le port du masque et d'autres précautions contre le COVID-19 dans ses magasins de détail.

Pas de changements en Apple Store

La nouvelle intervient après que le CDC aux États-Unis ait ajusté ses prévisions jeudi pour dire que les personnes complètement vaccinées peuvent reprendre leurs activités sans porter de masque, même en intérieur. Certains détaillants aux États-Unis, tels que Costco et Walmart, ont déjà ajusté leurs politiques de masque conformément aux directives de la CDC.

Le rapport de Bloomberg indique qu'Apple a informé ses magasins de détail américains que les protocoles de sécurité COVID-19 resteront en vigueur pour le moment. L'entreprise a toutefois souligné qu'elle évalue en permanence les mesures de santé et de sécurité et que sa priorité numéro un est la sécurité des employés et des clients.

Apple n'a pas fourni aux employés un calendrier pour la levée du port du masque. Certains magasins continuent de fonctionner à capacité limitée ou sur rendez-vous uniquement.



En France, les Apple Store commencent à rouvrir leurs portes en pickup et le 19 mai leur permettra d’accueillir du public de manière quasi normale. Au 30 juin, si tout va bien, les jauges seront également supprimées.