Les caméras Eufy auraient violé la vie privée des clients

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

1



Une histoire qu'on aurait préféré ne pas entendre mais malheureusement c'est déjà trop tard. Plusieurs clients de la marque Eufy se sont rendus compte qu'ils avaient accès au flux vidéo des caméras de sécurité d'autres clients. Une histoire effrayante qui risque de faire grand bruit et de poser quelques questions.

Eufy Security : les problèmes arrivent !

Eufy est l'une des nombreuses marques à proposer du matériel électronique dont des caméras de sécurité que l'on peut placer dans son domicile. L'objectif de ce genre de caméras, c'est bien évidemment de surveiller de loin son appartement/sa maison et détecter si quelqu'un vous cambriole.



Une pratique qui se répand de plus en plus mais malheureusement lorsqu'il y a un problème, cela peut vite devenir assez grave. Pas plus tard qu'hier, certaines personnes sur Reddit ont déclaré avoir accès au compte d'autres clients et encore pire, à leurs caméras et donc à ce qu'elles filment.



Une personne qui subit le "bug" pouvait donc voir les caméras en direct d'une autre personne, les contrôler, enregistrer le flux vidéo... Il y avait même la possibilité de changer les coordonnées dans les paramètres de l'application.

Quelqu'un d'autre a-t-il ça ? J'ai vérifié mon application aujourd'hui et j'ai remarqué qu'aucune des vidéos n'était la mienne. Elles viennent de quelqu'un d'un autre pays. Je peux également voir leurs coordonnées. J'ai 3 petits enfants, je suis très inquiet que d'autres regardent aussi mes caméras. Énorme violation de sécurité Eufy - WTF. EufyCam - Je jette le mien à la poubelle, je vous suggère de faire de même.

Nous pouvons le dire, nous faisons face à une énorme violation de la vie privée même si l'on se doute que la marque n'y est pour rien, elle reste quoi qu'il arrive fautive et peut se retrouver dans un sacré pétrin si cela prend de l'ampleur.



Voici d'autres témoignages qui confirment le premier :

J'ai remarqué que ma base d'origine jouait avec la lumière rouge, puis rien, alors j'ai sauté dans l'application et j'ai eu accès à la sonnette de quelqu'un d'autre. J'ai le même problème. Je pouvais accéder à tout sur le compte de quelqu'un d'autre, y compris le flux en direct et je contrôlais leur caméra (panoramique, inclinaison, rotation). J'ai pu prendre des enregistrements vidéo, à l'aide du bouton d'enregistrement intégré à l'application, qui ont été enregistrés sur mon téléphone. La caméra à laquelle j'avais accès était dans le fuseau horaire de Los Angeles. " J'ai l'autonomie de la batterie de la caméra Eufy Pro 365 Home bas 2. Je viens d'Australie et je peux voir les caméras de quelqu'un d'Amérique. Je vois des caméras de Floride en ce moment et je viens d'Australie. Ils ont des caméras à l'intérieur de leur maison et c'est tout simplement effrayant. Oui, moi aussi. Je vois la caméra de quelqu'un d'autre. Flux en direct, histoire, événements, tout. Accès complet à Homebase, aux paramètres et aux informations sur le réseau domestique. »

Une triste histoire pour la marque Eufy qui va devoir réagir le plus rapidement possible. Pour ceux qui rencontrent le problème, il suffirait de se déconnecter de son compte puis de se connecter à nouveau pour que tout revienne à la normale. La plupart des cas rapportés proviennent d'Australie et de Nouvelle-Zélande mais il se pourrait bien que le problème soit également visible dans d'autres pays.