Jon Prosser dévoile le design arrondi d'Android 12

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir



Le leaker Jon Prosser n'est pas seulement là pour embêter Apple en publiant des informations encore non dévoilées, il sait aussi s'occuper de Google. Cette fois, Prosser a publié les images de l’interface d’Android 12, une mise à jour importante qui devait être vue pour la première fois à la Google I/O 2021 qui a lieu dans quelques jours.

Android 12 à la Google I/O

Avec la Google I/O 2021 organisée du 18 au 20 mai en virtuel, la firme de Mountain View va notamment lever le voile sur Android 12 que l'on a déjà en partie découvert avec les premières Preview.



Mais comme à chaque fois, Google en garde sous le coude pour son keynote de la I/O. Il n'en fallait pas plus pour Prosser qui avait déjà fait fuiter le design du Pixel 6.

Nouvelle interface pour Android 12

C'est encore via YouTube que Prosser a fait le "show" en évoquant une mise à jour importante chez Android. Pour lui, Android 12 se concentrera sur :

Une magnifique nouvelle expérience, une protection renforcée de la sécurité et de la vie privée.

Une meilleure synergie entre tous vos appareils.

Et pour appuyer ses propos, il a révélé une partie de l’interface d’Android 12 avec un design revu en grande partie et qui laisse place à des éléments arrondis. Finis les angles carrés.

Dans le détail, Google s'est attardé sur les contrôles du volume et de la luminosité, les boutons d'activation et les widgets comme ceux de la lecture audio, de la météo et de l'horloge.



Mais ce n'est pas tout, le Bluetooth et le Wi-Fi vont également profiter d'un nouveau design, bien plus cohérent avec l'ensemble. Et Google n'oublie pas non plus les notifications qui seront regroupées en haut à gauche avec un chiffre pour indiquer leur nombre.



Pour finir, les animations semblent avoir été revues sur tous ces éléments d'interface et l'écran verrouillé a été retravaillé pour afficher l'heure de manière plus visible.