TvOS 14.6 révèle les écouteurs Beats Studio Buds

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

La marque Beats n’est pas morte. Après avoir engagé l’ancien designer de chez HTC, Apple travaille sur de nouveaux écouteurs intra-auriculaires sans fil Beats Studio Buds, selon des images de la version bêta de tvOS 14.6 qui ont été trouvées par Steve Moser.

Nouveaux écouteurs Beats 2021

Les Beats Studio Buds ne ressemblent à aucun casque Beats connu, car il n'y a pas de clips pour les attacher autours des oreilles comme les Powerbeats Pro ou un fil comme les Powerbeats. Les écouteurs Beats Studio Buds sont bien plus compactes et sont similaires aux écouteurs intra-auriculaires de sociétés comme Samsung et Google. Les images indiquent que plusieurs options de couleur seront disponibles, y compris le noir, le blanc et le rouge.

Ce format simple des Beats Studio Buds pourrait être similaire à ce que nous nous attendons à voir avec les futurs AirPods Pro 2. Les rumeurs suggèrent que les nouveaux ‌AirPods Pro‌ aura un design arrondi et compact, sans tige.



On ne sait pas quand les Beats Studio Buds pourraient être lancés, mais étant donné que les images apparaissent dans les versions bêta actuelles, ils pourraient accompagner la sortie d’iOS 14.6 début juin.