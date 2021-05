Apple prépare un Mac mini M2 haut de gamme avec des ports supplémentaires

Les révélations autour des Mac se sont enchaînées d'une manière impressionnante depuis ce matin. Le dernier rapport de la journée est celui du journaliste Gurman qui affirme avoir récupéré des informations très précieuses à propos de la prochaine génération de Mac mini. Selon la déclaration, Apple travaille en ce moment à une version plus haut de gamme (et donc plus coûteuse) du Mac mini. Au programme, des ajouts de ports et une performance au-delà de ce qu'on peut imaginer !

Une version survitaminée du Mac mini en 2022 ?

Le Mac mini figure aujourd'hui comme l'une des solutions les plus intéressantes financièrement quand on veut investir dans un Mac récent avec un budget serré. Après la commercialisation du Mac mini M1 cette année, Apple aurait prévu d'autres projets pour la prochaine génération.

Selon les déclarations du journaliste, la firme de Cupertino souhaiterait passer un nouveau cap dans la puissance que peut apporter son Mac mini. Cela pourrait passer par l'ajout de la puce M2 qui serait la succession de la puce M1 actuellement en place dans la dernière génération du Mac mini !

Si pour l'instant, rien ne permet de le confirmer, Gurman assure qu'on retrouvera exactement la même puce que la dernière génération de MacBook Pro qui est prévu pour le quatrième trimestre de 2021 (ou au plus tard pour le premier trimestre de 2022).

Apple a également travaillé sur une version plus puissante du Mac mini (nom de code J374) avec la même puce que le prochain MacBook Pro. Il devrait avoir quatre ports par rapport à la paire disponible sur la version bas de gamme actuelle et se trouver au-dessus du Mac Mini M1 d'entrée de gamme actuel. Apple pourrait retarder ou annuler le lancement de la nouvelle mini - comme par le passé - mais la société finira probablement remplacer la version équipée d'Intel qu'elle vend maintenant.

Si on se base sur cette information, on peut donc entrecroiser les rumeurs autour du prochain MacBook Pro avec le Mac mini.

Les dernières indiscrétions expliquent que le MacBook Pro 2021 pourrait présenter une version upgrader de la puce M1 (le nom serait M1X ou M2). On retrouvera un processeur de 10 cœurs qui contiendrait jusqu'à 8 cœurs de haute performance et deux cœurs aux performances standard et économes en énergie.

Deux options seraient proposées lors de l'achat : une option GPU 16 cœurs et une autre de 32 cœurs, bien sûr le prix s'adaptera en fonction de votre choix !



La date d'annonce et de lancement du Mac mini n'est pas prévue pour cette année, elle pourrait avoir lieu en 2022. Il est malheureusement trop tôt pour donner une date approximative !

La date d'annonce et de lancement du Mac mini n'est pas prévue pour cette année, elle pourrait avoir lieu en 2022. Il est malheureusement trop tôt pour donner une date approximative !



