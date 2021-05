Apple TV+ : l'actrice Alexa Mansour rejoint le casting de Home Before Dark

Julien Russo

Les abonnés Apple TV+ vont pouvoir profiter de la seconde saison de la série énigmatique et passionnante Home Before Dark. Alors que nous avons la bande-annonce et la synopsis pour les prochains épisodes à venir, une nouvelle révélation vient de tomber. L'actrice Alexa Mansour va rejoindre la série originale Apple et y détiendra l'un des rôles les plus importants.

Une nouvelle actrice dans la saison 2 de Home Before Dark

Vous aimez les programmes où le suspens, le mystère et l'incompréhension règnent ? Vous allez probablement adorer Home Before Dark. La série raconte l'histoire d'une enfant de neuf ans qui est passionnée par les enquêtes policières, quand elle apprend qu'une affaire de meurtre de plusieurs décennies hante la ville où elle vient d'emménager avec ses parents, la jeune fille va vouloir déterrer les vieux dossiers et tenter d'apporter une vraie explication à cette affaire.

Dans la saison 2 de Home Before Dark, on retrouvera dans le casting Alexa Mansour aperçu dans The Resident et The Walking Dead : World Beyond. L'actrice jouera le rôle d'Emma Hathaway, une élève du secondaire qui est très proche d'Izzy Rogers.



Apple a partagé la synopsis de la deuxième saison de Home Before Dark qui sera disponible dès le 11 juin :

Dans la deuxième saison, lorsqu'une mystérieuse explosion frappe une ferme locale, la journaliste Hilde Lisko (Brooklynn Prince) commence une enquête qui l'amènera à combattre une société puissante et influente - avec la santé de sa famille et d'Erie Harbor en jeu.

Pour les plus impatients, nous avons aussi la bande-annonce !