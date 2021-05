Microsoft Outlook ajoute des options de réponses pour l'app watchOS

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir



Microsoft Outlook est l'une des alternatives les plus intéressantes sur iPhone et Apple Watch. L'application qui est bien entretenue avec des mises à jour régulières ajoute de temps en temps des nouveautés, c'est d'ailleurs le cas avec la dernière mise à jour qui se concentre sur l'appli watchOS.

Microsoft Outlook se perfectionne sur votre poignet

Le premier réflexe quand on souhaite envoyer ou lire un mail, on prend son iPhone et on ouvre l'application où est configurée notre boite mail. Dans certaines situations où on ne peut pas prendre notre iPhone (quand par exemple on est au travail avec le patron à côté), l'Apple Watch reste une solution intéressante !

Si l'application Mail d'Apple est déjà présente sur watchOS, on retrouve aussi des concurrents comme Microsoft Outlook.

L'entreprise a lancé une importante mise à jour pour son app Outlook sur Apple Watch, les développeurs ont apporté les réponses rapides similaires à ce qu'on peut voir sur l'application Messages d'Apple.

On peut apercevoir des réponses déjà toutes prêtes comme "Merci", "Je suis en route" ou encore "Aucun problème". Il sera aussi possible de répondre à un mail via la dictée ou encore le dessin des lettres avec votre doigt !

Télécharger l'app gratuite Microsoft Outlook