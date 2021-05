Une sortie imminente pour le mode HiFi de Spotify ?

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alexandre Godard

Spotify souhaite bien évidemment rester le leader du streaming musical et pour cela, il ne faut absolument pas se louper avec son mode HIFI. Une fonctionnalité que la concurrence nommée Apple Music va adopter à sa sauce au mois de juin. En attendant, voici une première image qui montre comment l'icône se présente sur l'app. De quoi envisager une sortie imminente ?



Spotify HIFI : une sortie en juin ?

Depuis qu'Apple a annoncé le mode Lossless à venir au mois de juin, gratuit pour tous les utilisateurs d'Apple Music, le monde du streaming musical est en ébullition et commence à accélérer la cadence pour ne pas perdre du terrain.



Juste après cette annonce, nous avons pu voir Deezer proposer une nouveauté sur l'Apple Watch ou encore Amazon qui a tout simplement mis son abonnement HD au prix de l'abonnement Music SD avec en plus, les trois premiers mois offerts.

Un upgrade non négligeable pour les clients de ce service qui permet indirectement aux utilisateurs de Spotify de commencer doucement à se frotter les mains. Comme annoncé par la société il y a quelque temps, Spotify doit sortir d'ici la fin de l'année un mode HIFI, une sorte d'équivalent du Lossless d'Apple.



Sauf que la question principale reste toujours combien cela va coûter ? Maintenant que deux de ses concurrents proposent ce genre de fonctionnalités gratuites, on imagine mal Spotify le proposer à un prix plus élevé.



En attendant d'en savoir plus, un utilisateur de Reddit a eu la "chance" de tomber sur l'icône HIFI lorsqu'il se baladait sur Spotify. Même s'il ne sait pas expliquer comment cela est apparu, il a eu le temps de faire une capture d'écran pour prouver ses dires.

Vous le constatez sur l'image, ce petit logo devrait se situer en bas à droite et il se pourrait qu'en cliquant dessus, cela donne accès à la qualité choisie. Une sorte de bug selon l'utilisateur en question mais qui permet (si l'on en doutait) d'affirmer que le mode HIFI est quasiment prêt.



Une sortie dans les semaines à venir, juste avant l'offre d'Apple au mois de juin serait-elle envisageable ?



