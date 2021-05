Apple dévoile des ajustements d'interface pour iOS 15

Alban Martin

L'air de rien, Apple a probablement donné quelques indications sur les changements de design que l'on découvrira dans iOS 15 le mois prochain. En publiant hier un communiqué sur de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité pour son écosystème, certaines captures ont permis de découvrir quelques changements.



Des changements subtils pour iOS 15 ?

L'application Réglages a levé le voile sur un écran Background Sounds qui n'est pas disponible sous iOS 14. Mais plus important, le style général fait état de différents changements, subtils mais bien présents.



Nous avons réalisé un montage pour mieux vous éclairer avec iOS 14 à gauche et iOS 15 à droite :

En premier lieu, la barre de titre a été modifiée. Fini le trait de délimitation avec le reste du contenu, tout est posé sur le même plan. Une manière d'alléger encore un peu plus l'interface pour Apple qui a toujours prôné le mantra "simple is the best".



Pour le corps de l'écran, Apple a également procédé à des ajustements avec des cellules qui ne touchent plus les bords. A la place, la firme est revenue au style arrondi qu'on avait sous iOS 6, tout en restant sur du "flat design". C'est plus élégant et moderne, mais on perd de la place en largeur pour les textes.



Et les plus observateurs auront remarqué que cette nouvelle interface ressemble à celle qu'on connait sur iPadOS 14. Apple semble vouloir homogénéiser l'expérience UX/UI.