Opera GX : le navigateur gaming arrive sur mobile

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

Opera GX que l'on pourrait surnommer Opera Gaming est un navigateur spécialement pensé pour les gameuses et gamers. Un concept qui semble faire l'unanimité auprès des utilisateurs car les dirigeants ont décidé de le mettre en place sur mobile.

Opera GX : le gaming avant tout

Opera est loin d'être le plus connu ou le plus utilisé des navigateurs web mais ce qui est sûr, c'est qu'il est sympathique à l'utilisation et promet un respect total de la vie privée des utilisateurs. La société ne s'est d'ailleurs pas arrêtée en si bon chemin car en 2019, elle a lancée Opera GX, un navigateur de bureau spécialement conçu pour les joueurs.



Au menu, une navigation complètement différente des concurrents, une personnalisation des couleurs unique et surtout un espace pratique pour celles et ceux qui passent du temps à jouer ou regarder du contenu vidéo sur leur PC. Nous vous invitons à vous rendre sur cette page pour découvrir à quoi cela ressemble concrètement.



Un projet qui n'a pas fini de progresser car comme nous l'apprenons aujourd'hui, il va faire son apparition sur mobile d'ici quelques semaines. Il est actuellement en bêta test sur des smartphones iOS et Android.

Le monde du jeu vidéo a pris une telle ampleur ces dernières années que c'est un marché que certains ne veulent pas louper. Pour revenir sur l'expérience utilisateur d'Opera GX, sachez qu'un panneau de contrôle est facilement accessible pour contrôler la RAM, la bande passante... On note aussi l'ajout d'une synchronisation pour transférer certains petits fichiers entre la version mobile et la version desktop ou encore une barre latérale plutôt pratique.



Pour rappel, Opera GX a récemment dépassé les 9 millions de joueurs actifs sur Windows et Mac, ce qui représente une augmentation de 190% en comparaison avec l'année précédente. Cette version mobile va à coup sûr attirer du monde lorsqu'elle sera en ligne. Opera semble avoir compris l'importance d'être polyvalent et multiplateformes surtout dans un domaine comme celui du jeu vidéo.



