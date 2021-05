Sorties jeux : Niffelheim, Divinity - Original Sin 2, The Chronos Principle

Il y a 4 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Niffelheim, Divinity - Original Sin 2, The Chronos Principle.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Woodle Tree Adventures Deluxe (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 171 Mo, iOS 10.0, Fabio Ferrara) Dans Woodle Deluxe, vous explorerez un total de 8 mondes immersifs aux côtés de Woodle, un brave bûcheron tout juste né des racines de son père, l'aidant à rassembler toutes les gouttes d'eau magiques éparpillées sur les terres afin de rétablir l'équilibre et de devenir le nouveau héros !

8 mondes différents à explorer

De nouveaux articles et vêtements à débloquer pour Woodle

Vastes environnements 3D présentés en 60 images par seconde Télécharger le jeu gratuit Woodle Tree Adventures Deluxe





Tricky Bridge (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.16, 393 Mo, iOS 10.0, Forklift Studios LLC) Apprenez et jouez au BRIDGE! Le plus grand jeu de cartes, le sport ultime de l'esprit et le seul jeu au monde où les meilleurs ordinateurs ne peuvent pas battre les meilleurs humains. POUR LES JOUEURS EXPÉRIMENTÉS: Jouez au bridge à tout moment, 24h / 24 et 7j / 7: entraînez-vous en solo ou profitez des meilleurs tournois de bridge en ligne et affrontez des joueurs du monde entier, directement sur votre iPhone ou iPad.

POUR LES DÉBUTANTS: apprenez le BRIDGE grâce à des leçons amusantes et faites à la main, et gagnez des récompenses en cours de route. 100% gratuit pour apprendre. C'est l'application pour apprendre les bases du bridge. Télécharger le jeu gratuit Tricky Bridge





Parking Swipe (Jeu, Simulation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 144 Mo, iOS 10.0, Anton Vazhinsky) Nous y sommes tous confrontés - coincés dans un embouteillage sur un parking et peu importe le nombre de fois que vous faites des allers-retours, vous êtes toujours bloqué! Ne laissez pas cela se produire sur votre téléphone. Avec Parking Swipe vous avez un contrôle total sur l'embouteillage. Utilisez votre cerveau et votre pensée logique pour décider comment débloquer le parking. Déterminez quelle voiture doit se déplacer en premier et dans quelle direction débloquer les autres voitures.



Avec des graphismes 3D incroyables et des centaines de niveaux, Parking Swipe vous divertira sûrement pendant des heures. Télécharger le jeu gratuit Parking Swipe





Big NEON Tower VS Tiny Square (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 18 Mo, iOS 12.0) Inspirée des arcades des années 90, la Big NEON Tower est un niveau géant divisé en grandes sections à écran unique. Chaque obstacle a été méticuleusement placé. Chaque section est diaboliquement conçue. Il faudra de la patience et des compétences pour naviguer dans la tour en forme de labyrinthe. La précision est la clé du succès!



Vous pensez être le plus rapide? Prouvez-le avec les classements et les réalisations intégrés!



Cette version de Big NEON Tower Tiny Square donne au joueur 100 vies pour terminer le jeu. Télécharger le jeu gratuit Big NEON Tower VS Tiny Square





Alan Walker - The Aviation Game (Jeu, Action, iPhone / iPad, v3.0.2, 256 Mo, iOS 14.1, Hello There) Plongez plus profondément dans le monde virtuel de l'univers Walker en pilotant votre propre drone AVI-8, dans le cadre de votre mission de conquérir les niveaux difficiles présentés dans The Aviation Movie. Maîtrisez la gestion du drone AVI-8 en évitant le Nexus rouge et les pépins rouges malveillants, et présentez-vous fièrement comme un champion du drone AVI-8 une fois que tout est terminé.



De nouveaux ennemis, des obstacles passionnants et des défis quotidiens ne sont que quelques-uns des nouveaux tests auxquels les marcheurs sont confrontés. Rassemblez l'énergie et la nouvelle monnaie Walcoin pour accéder à de nouveaux bonus pour vous aider à traverser tous les niveaux du jeu.



Conçus exclusivement pour les mobiles avec de nouveaux graphismes saisissants, les toutes nouvelles commandes et le gameplay de style arcade en 3D glissent vos efforts dans un flux captivant. Télécharger le jeu gratuit Alan Walker - The Aviation Game





Nouveaux jeux payants iOS :

Niffelheim (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v1.5.3, 533 Mo, iOS 13.0, Andrey Arutyunyan) Votre avatar est un guerrier courageux qui est tombé au combat. Mais au lieu de recevoir la paix bien méritée à Asgard, son âme est prise au piège dans le monde rude de Niffelheim. Survivez dans ce monde hostile, construisez une forteresse, saccagez les terres voisines, explorez les donjons dangereux et trouvez votre chemin vers Valhalla !



Même après la mort, les guerriers demeurent des guerriers. Relevez l’épreuve finale et démontrez aux Dieux votre valeur. Le froid, l’obscurité et la mort ne vous ont jamais effrayés. Cela ne va pas commencer maintenant. Faites le plein de provisions, défendez-vous et découvrez les mystères que renferment ces terres. Télécharger Niffelheim à 8,99 €





Galaxy Genome (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.17, 109 Mo, iOS 9.0, Anton Skvortsov) L'humanité est menacée d'être totalement détruite. Ce qui se cache derrière l'attaque reste inconnu. Serait-ce des extraterrestres? Ou les élites politiques luttant pour le pouvoir? Ou même un soulèvement impliquant l'IA… Pourtant, la question principale est: qui pourra résoudre l'affaire?



Au début du jeu, vous êtes pilote d'un petit navire. La lutte financière vous oblige à commencer à transporter de la contrebande. Certainement, cela vous mènera un jour à des démêlés avec la loi. Mais à un moment de votre vie, vous êtes obligé de conclure un accord avec les autorités du système. Et c'est là que commence votre dangereuse aventure spatiale.



En plus du scénario principal, il existe de nombreuses missions secondaires dans lesquelles le joueur peut être engagé. Télécharger Galaxy Genome à 3,49 €





Ears and Burgers (Jeu, , iPhone / iPad, v1.5, 143 Mo, iOS 10.3, Crescent Moon Games) Vous avez devant vous un jeu de cuisine unique rempli de petits lapins capricieux et d'énormes piles de nourriture.



Ces étranges petits copains sont impatients de goûter à la délicieuse nourriture humaine : hamburgers, sandwichs, pizzas, sushis et tacos. Et, bien sûr, plus il y en a, mieux c'est. Ce sont de vrais gloutons. Et, pour être honnête, assez sensibles aussi. Alors, s'il vous plaît, n'osez même pas ajouter le mauvais ingrédient. Parce que les conséquences seront imprévisibles. Sans blague. Vous êtes officiellement avertis.



Que faire ? construire la plus haute tour alimentaire

réaliser les recettes les plus folles

visiter des lieux étonnants avec leur cuisine unique Télécharger Ears and Burgers à 3,49 €





Divinity - Original Sin 2 (Jeu, Jeux de rôle, iPad, v3.6.70, 1,7 Go, iOS 14.2, Larian Studios) Créez-vous un héros et changez le monde. Vous avez toujours rêvé de jouer un elfe mangeur de chair, un lézard impérial ou un mort-vivant revenu d'outre-tombe ? Aucun problème ! Mais attention, car les personnages que vous croiserez réagiront différemment selon ce que vous êtes.



Dans ce jeu d'aventure, vous devrez constituer un groupe de combattants pour faire face à vos ennemis dans des affrontements stratégiques au tour par tour. Vous pourrez ainsi créer un noyau allant de 2 à 4 joueurs, ou partir seul à l'aventure.



Divinity: Original Sin 2 prend en charge les manettes et dispose de capacités Game Center, ainsi que la synchronisation iCloud pour vos parties sauvegardées. Le jeu a reçu de nombreux retours positifs de la presse et des joueurs : une belle occasion de le découvrir ! Télécharger Divinity - Original Sin 2 à 27,99 €