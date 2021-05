Google Chrome va relancer le RSS avec un bouton "suivre"

Après avoir fermé Google Reader en 2013, un service pourtant très populaire basé sur les flux RSS, la firme de Mountain View revient en partie sur sa décision avec le test d'un nouveau bouton "suivre" qui va permettre de s'abonner aux nouveautés de vos sites préférés.



Google Chrome réhabilite le RSS

Aujourd'hui, les gens ont de nombreuses façons de se tenir au courant de leurs sites Web préférés, notamment en s'abonnant à des listes de diffusion, des notifications et des flux RSS, sans oublier les applications. Pour faciliter la gestion, Google veut à nouveau s'appuyer sur la norme RSS.

Dans les semaines à venir, certains utilisateurs d'Android aux États-Unis sur Chrome Canary (la version bêta) pourront voir une fonctionnalité de suivi expérimentale conçue pour aider les utilisateurs à obtenir le dernier contenu des sites qu'ils suivent.

Notre objectif pour cette fonctionnalité est de permettre aux gens de suivre les sites Web qui les intéressent, des grands éditeurs aux petits blogs de quartier, en appuyant sur un bouton Suivre dans Chrome. Lorsque les sites Web publient du contenu, les utilisateurs peuvent voir les mises à jour des sites qu'ils ont suivis dans une nouvelle section "à suivre".

Google fournira davantage de conseils aux éditeurs Web au fur et à mesure que la fonctionnalité passera d'un simple test à un déploiement plus large dans Chrome. Et le géant précise que ceux qui n'ont pas de RSS pourront tout de même être suivis, Google s'occupant de l'indexation du contenu.



En attendant, les éditeurs sont invités à vérifier que leur flux RSS est à jour. En espérant que la nouveauté arrive sur iOS, Mac et PC. Mais d'après ce qu'on comprend de l'article de blog, c'est fort possible.



L'occasion de vous rappeler que vous pouvez nous suivre via Feedly, Flipboard et autre lecteurs RSS.

