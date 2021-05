Voici ce que Tim Cook a dit à l'audience du procès Apple Vs Epic Games

Il y a 1 heure (Màj il y a 51 min)

Julien Russo

Réagir



Le procès qui oppose Apple et Epic Games touche à sa fin aujourd'hui, pour clôturer cette incroyable affaire qui est dans les tribunaux depuis le 1er mai, la juge a fait appel au CEO d'Apple pour témoigner à la barre. Les questions ont duré près de deux heures et voici ce que Tim Cook a dit pour défendre Apple !

Le témoignage clé de Tim Cook

Pour éviter d'être envahi par la pression ou de ne pas savoir quoi répondre, Tim Cook s'est entrainé toute la semaine avec les avocats d'Apple pour son témoignage qui a eu lieu aujourd'hui. Les questions au CEO d'Apple ont duré 100 minutes en présence des avocats des deux parties, la juge responsable de l'affaire voulait absolument entendre Cook pour avoir son point de vue sur l'App Store, la confidentialité, la sécurité des OS d'Apple en général ainsi que tous les autres sujets qui ont été abordés ces derniers jours.



Les premières questions ont été autour de l'App Store, Tim Cook a expliqué que lui et son équipe étaient profondément impliqués dans la boutique d'applications au quotidien. Il explique qu'Apple donne une intention toute particulière à ce qui se passe sur l'App Store, chaque évolution est étudiée et le pour et le contre sont analysés par chaque membre de l'équipe.

Tim Cook a aussi exprimé l'importance qu'accorde Apple à la confidentialité, selon le CEO, la vie privée est l'une des questions les plus importantes de notre siècle.

Dans un monde où vous voyez tout le monde regarder chacun de vos mouvements, vous faites moins de choses au fil du temps parce que cela affecte la liberté d'expression.

La juge a après demandé au CEO d'Apple s'il était possible que des entreprises tierces puissent proposer quelque chose de similaire à l'App Store sur l'iPhone, l'iPad... On parle ici de vérifications, de sécurité et de confidentialité !

Évidemment, Tim Cook a répondu que c'était impossible.

Elles ne sont pas aussi motivées qu'Apple. Pour nous, le client est tout. Nous essayons d'offrir au client une solution intégrée de matériel, de logiciels et de services. Nous offrons une marque de confidentialité, de sécurité et de sûreté. Je ne pense pas que vous puissiez reproduire cela chez un tiers.

Tim Cook a reconnu que les avocats d'Epic Games avaient entièrement raison quand ils affirmaient lors des précédentes audiences qu'il y avait des applications frauduleuses sur l'App Store.

Le CEO d'Apple reconnait que l'App Store n'est pas parfait, le travail est gigantesque vu le nombre d'applications (1,8 million au total). Cependant, Cook reconnait que ses équipes font un travail extraordinaire, bien au-delà que ce qu'on peut imaginer en tant qu'utilisateur !

Tim Cook a donné des chiffres

Qui connait mieux les chiffres d'Apple que le CEO lui-même ?

Lors de l'audience, Tim Cook a communiqué plusieurs informations intéressantes.

18,8 milliards de dollars ont été dépensés dans la recherche et le développement chez Apple en 2020. L'App Store profite de cet investissement, cependant ce budget n'est pas là pour améliorer la boutique d'applications.

ont été dépensés dans la recherche et le développement chez Apple en 2020. L'App Store profite de cet investissement, cependant ce budget n'est pas là pour améliorer la boutique d'applications. Cook a expliqué que la commission de 15% a vu le jour pour les développeurs qui gagnent moins d'un million de dollars par an pour les aider en période de Covid-19. Le CEO explique tenir compte des questions réglementaires quand une telle décision est prise en interne.

a vu le jour pour les développeurs qui gagnent moins d'un million de dollars par an pour les en période de Covid-19. Le CEO explique tenir compte des questions réglementaires quand une telle décision est prise en interne. Dans la vision de Tim Cook, l'App Store est une "excellente opportunité" pour les développeurs, mais aussi pour les utilisateurs. Le CEO explique : "L'étendue des applications et ce que vous pouvez en faire, il est difficile d'imaginer une partie de votre vie pour laquelle vous ne pouvez pas avoir d'application."

pour les développeurs, mais aussi pour les utilisateurs. Le CEO explique : "L'étendue des applications et ce que vous pouvez en faire, il est difficile d'imaginer une partie de votre vie pour laquelle vous ne pouvez pas avoir d'application." Tim Cook a aussi répondu aux accusations des développeurs qui reprochent de ne pas pouvoir informer les utilisateurs qu'il existe d'autres moyens de paiements que celui de l'App Store. Selon les propos de Tim Cook, cela ne se fait pas . Le CEO a expliqué "quand vous allez chez Best Buy, vous ne verrez jamais un panneau qui vous indiquera que vous pouvez aussi acheter un iPhone de l'autre côté de la rue."

Le CEO d'Apple a aussi parlé d'iMessage, il a expliqué qu'il s'agissait de l'une des meilleures messageries instantanées dans le monde. Selon ses propos, ce n'est pas ce service qui va empêcher les utilisateurs à passer sur un smartphone sous Android.

Aujourd'hui avait lieu la dernière audience dans l'affaire qui oppose Apple et Epic Games. Au total, celle-ci aura durée plus de 2 semaines avec une multitude d'audiences et d'informations inédites. Si vous pensiez que cela est terminé, c'est encore loin d'être le cas, la juge a expliqué qu'elle ne rendra pas son verdict immédiatement. La raison ? Elle a encore beaucoup d'autres affaires à s'occuper dans les prochaines semaines.

Via