L'Apple TV 4K sera compatible Hi-Res Lossless, le AirPods Max pas tout à fait

Hier à 21:16

Medhi Naitmazi

Apple a partagé aujourd'hui un nouveau document d'assistance confirmant que le HomePod et le HomePod mini bénéficieront d'une prise en charge du Lossless pour Apple Music dans une future mise à jour logicielle, mais le document révèle également d'autres informations sur l'Apple TV et le AirPods Max.

Le Lossless Hi-Res bientôt sur l'Apple TV 4K

Premièrement, le document indique que l'Apple TV 4K "ne prend actuellement pas en charge Hi-Res Lossless", seul le niveau sans perte standard allant de 16 bits à 44,1 kHz et 24 bits à 48 kHz sera disponible sur l'Apple TV 4K au lancement. L'utilisation par Apple du mot «actuellement» laisse la porte ouverte à une future mise à jour logicielle avec un support Hi-Res Lossless pour l'appareil, mais Apple ne l'a pas confirmé pour le moment. Et vu que le modèle n'est pas précisé, on peut s'avancer en disant que les deux générations d'Apple TV 4K sont concernées.

Le AirPods Max pas 100% Lossless

Deuxièmement, le document indique qu'Apple Music "ne sera pas complètement sans perte" pendant la lecture filaire avec les AirPods Max :

Le câble audio Lightning vers 3,5 mm a été conçu pour permettre aux AirPods Max de se connecter à des sources analogiques pour écouter des films et de la musique. Les AirPods Max peuvent être connectés à des appareils lisant des enregistrements Lossless et Hi-Res Lossless avec une qualité audio exceptionnelle. Cependant, étant donné la conversion analogique-numérique du câble, la lecture ne sera pas complètement sans perte.

L'audio sans perte fait référence à une forme de compression qui préserve toutes les données d'origine, ce qui peut se traduire par une expérience d'écoute améliorée. Le document d'Apple reconnaît que la différence entre l'audio standard d'Apple Music et l'audio sans perte sera "pratiquement impossible à distinguer".



L'audio sans perte sera disponible en juin pour tous les abonnés Apple Music sans frais supplémentaires sur les appareils exécutant iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 et tvOS 14.6 ou version ultérieure. Apple Music aura 20 millions de pistes disponibles en Lossless au lancement, et Apple a déclaré que 75 millions de pistes seraient prises en charge d'ici la fin de l'année. Il faudra passer par une enceinte compatible ou un casque filaire.



Apple Music bénéficiera également du support pour Spatial Audio en juin. Basée sur Dolby Atmos, cette fonctionnalité fournira une expérience audio immersive en trois dimensions qui fera sonner la musique comme si elle venait de tout autour de vous. Des milliers de pistes Apple Music prendront en charge Spatial Audio au lancement, et d'autres seront régulièrement ajoutées. Les AirPods seront tous compatibles pour le coup.