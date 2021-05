Rumeur : le MacBook Pro mini-LED sera annoncé à la WWDC 2021

Hier à 22:37 (Màj hier à 22:48)

Julien Russo

1



Apple privilégie toujours la WWDC pour les annonces logicielles, mais quand une grosse nouveauté matérielle est en approche, le géant californien n'hésite pas à profiter de l'événement pour donner tous les détails. Selon le leaker Jon Prosser, Apple réserverait un instant "MacBook Pro 2021" lors de la WWDC 2021 qui commencera le 7 juin à 19h.

Le MacBook Pro mini-LED en approche ?

Vous êtes nombreux à attendre la prochaine génération du MacBook Pro 16 pouces !

Chacun à ses propres raisons, mais les plus fréquentes sont sans aucun doute : l'abandon du processeur Intel au profit de la puce M1 et l'arrivée de la nouvelle technologie d'écran : le mini-LED. Pour rappel, cela permet d'avoir une meilleure luminosité, des couleurs plus prononcées et un noir plus profond, que des avantages tout en préservant l'autonomie !



D'après un récent tweet de Jon Prosser, Apple prévoit une annonce du MacBook Pro 2021 lors de la WWDC 2021, si ce n'est pas le cas, Tim Cook en parlera brièvement pour faire patienter les clients les plus impatients.

Selon certaines indiscrétions, en plus de l'arrivée de la puce M1 et du mini-LED, la prochaine génération de MacBook Pro pourrait marquer l'arrivée d'un nouveau design qui se rapprocherait de celui de l'iPad Pro. Comprenez par là un design plus plat !

D'autres informations qui ont fuité ont assuré que la mention "MacBook Pro" qui se trouve en bas de l'écran devrait définitivement disparaitre et que certains ports seront de retour (le port HDMI, MagSafe et l'emplacement de la carte SD).

L'annonce du M1X/M2 ?

L'une des plus grosses surprises de cette annonce pourrait être l'arrivée de la succession de la puce M1, selon diverses rumeurs issues des chaines d'approvisionnement, Apple préparerait activement l'évolution de sa première puce qui a révolutionné les performances des Mac.

Les MacBook Pro 16 pouces 2021 pourraient donc être les premiers Mac à connaitre l'intégration de la puce M1X ou M2 (suivant le nom sélectionné par Apple). Cette nouvelle puce est décrite avec un design à 10 cœurs qui comporterait jusqu'à 8 cœurs de haute performance.



La cérémonie d'ouverture (et toutes les annonces) est prévue pour le 7 juin à 19h (heure française). La firme de Cupertino va-t-elle se contenter de faire que des annonces logicielles comme à la WWDC 2020 ou nous sortir la bonne nouvelle tant attendue ?

À noter que Jon Prosser parle ici d'une annonce et non d'une commercialisation du nouveau MacBook Pro le mois prochain, Apple peut laisser plusieurs mois entre l'annonce et la sortie des nouveaux MacBook Pro.