Un trafiquant de drogue demande l'aide d'Apple pour débloquer un Mac

Il y a 5 heures

Julien Russo

Il n'est pas toujours simple de convaincre un juge quand on a un lourd passé judiciaire, cependant cet homme du nom de William Binnie est convaincu qu'il peut se sortir d'une sale affaire dans laquelle il est innocent. Le problème, c'est que les preuves qui lui permettraient de retrouver la liberté sont dans son Mac dont il ne se souvient plus le mot de passe.

Une affaire qui fait le buzz au Royaume-Uni

Un trafiquant de drogue actuellement en prison vient de demander à la justice de pouvoir se rendre en Apple Store afin de trouver une solution pour le déverrouillage de son Mac (dont il a perdu le mot de passe).

William Binnie est accusé d'avoir réalisé des transactions illégales à hauteur de 678 000 £, mais l'homme affirme que cet argent provient de transactions commerciales complètement légitimes. Malheureusement, Binnie ne peut le prouver sans accéder à son Mac qui est verrouillé, il affirme que de précieuses informations (qu'il avait pris le soin d'enregistrer) permettront de le disculper.

L'avocat de Binnie a déclaré à la Haute Cour d'Édimbourg qu'il espère récupérer des informations d'un ordinateur Apple qui aideraient sa défense.

Il affirme que cet ordinateur contient des enregistrements de transactions commerciales non criminelles.

Image by DCT Media

Selon Binnie, la majorité de cet argent viendrait de la vente de plusieurs véhicules sur le site gumtree (l'équivalent du site leboncoin en France). Il ne dit pas d'où proviennent ces véhicules, mais il assure qu'il en était le propriétaire.

En prison depuis juillet 2019, William Binnie souhaite aller en Apple Store pour casser la sécurité du Mac et accéder aux informations qui sont sur le disque dur.



L'homme assure que les boutiques d'Apple ont une procédure spéciale pour les consommateurs qui ont égaré leurs mots de passe, il serait possible de générer un nouveau mot de passe, sans perte des données.

La juge Lady Scott a bien compris la situation délicate de William Binnie, mais elle souhaite pour l'instant réfléchir quant à cette permission de sortie en Apple Store. L'affaire a été reportée à novembre 2021 où une autre audience aura lieu, c'est à ce moment que la juge Scott donnera son feu vert ou non.



