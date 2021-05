L'Allemagne va autoriser les véhicules sans conducteur dès 2022

L'Allemagne passe la seconde dans le secteur automobile et plus précisément l'automobile autonome. Une petite révolution bien en marche que le pays ne souhaite pas prendre avec du retard d'où cette nouvelle loi qui devrait autoriser les véhicules autonomes dès 2022 sous certaines conditions.

L'Allemagne et l'automobile ça fait 1

Il n'y a pas à dire, le monde de l'automobile électrique progresse de plus en plus vite. S'il y a encore 3 ou 4 ans, il était assez rare de voir une voiture électrique sur la route, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui.



Les chiffres de ventes sont d'ailleurs en constante progression d'année en année et confirment notre ressenti sur le sujet. Plusieurs pays comme le Royaume-Uni par exemple souhaitent d'ici 10-15 ans que les grandes villes, Londres dans ce cas précis, soient uniquement accessibles aux voitures électriques.



Un pari plus qu'osé mais qui est loin d'être le seul dans cette petite révolution automobile. Si vous vous intéressez un minimum à ce domaine, vous n'êtes pas censé savoir que la "conduite autonome" est le grand débat des prochaines années.



Comme ne cesse de le répéter Tesla en première ligne, il faut que d'ici quelques années, les voitures autonomes (sans conducteur) soient capables d'aller d'un point A à un point B sans l'aide de l'humain. Un défi monstrueux qui malgré tout le bien qu'en dit Tesla ces derniers mois est encore loin d'être arrivé à maturité.



Les États-Unis sont les premiers à avoir autorisé des tests sur route ouverte de conduite "semi-autonome" mais l'Europe semble beaucoup plus dubitative sur le sujet même si cette dernière nouvelle pourrait commencer à faire bouger les lignes par chez nous.

En effet, comme indiqué ce matin, L'Allemagne vient d'adopter une législation qui stipule que les véhicules sans conducteur seront autorisés sur la voie publique à partir de 2022 soit dans quelques mois. Au-delà du particulier, cette règle a pour but de démocratiser les services de robotaxis et livraison dans les années à venir. Voilà qui poursuit la démarche du pays après avoir déjà autorisé certains tests autonomes.



Bien évidemment, il y a pour le moment certaines règles à respecter. On peut par exemple citer le fait que cela concerne les véhicules atteignant le niveau 4 de l'autonomie (5 étant le plus haut) et surtout que l'activation est possible seulement sur certaines zones géographiques du pays.



Nous l'avons bien compris, outre la difficulté de faire rouler une voiture autonome sans danger, c'est également une adaptation des lois et un code de la route qu'il faut complètement réinventer pour que cela ne crée pas la pagaille une fois mis en place.



Néanmoins, on sent la détermination de l'Allemagne dans ce domaine si prestigieux pour le pays de faire partie des premiers à se lancer dans cette grande aventure de l'autonome qui ne cesse d'envahir notre quotidien année après année.



Imaginer le fait que d'ici une décennie il sera possible de croiser des véhicules sans personne côté conducteur peut paraître assez irréaliste à l'heure actuelle et pourtant c'est bien vers cela que nous nous dirigeons.



