Apple dépose un brevet pour le logo des Apple Music Awards

Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir



Les artistes sont nombreux à participer quotidiennement au succès d'Apple Music. Le géant californien a tenu à organiser pour la première fois en 2019 un événement pour les récompenser, Apple a appelé ce grand rendez-vous "Apple Music Awards". Visiblement, cet événement a un avenir sur le long terme puisqu'un dépôt de logo vient d'avoir lieu.

Apple Music Awards, un événement qui va faire encore plus de bruit ?

En décembre 2019, Apple avait récompensé Billie Eilish qui avait remporté le titre d'artiste de l'année, ce qui lui avait permis une meilleure visibilité sur Apple Music, mais aussi d'être présente pour un concert inédit au Steve Jobs Theater à l'Apple Park.

Aujourd'hui, Apple a protégé le logo qui avait été utilisé lors de la première édition des Apple Music Awards, celui-ci est en forme de rond avec les mots "Apple" et "Music" à l'intérieur et "Awards" à l'extérieur. Un design simple, mais qui ne doit absolument pas être copié d'après Apple.

Cette procédure est classique chez le géant californien, l'entreprise protège tout ce qu'elle peut pour éviter que ses idées soient empruntées chez des concurrents, même les logos font l'objet de protection très stricte.

Apple a déposé le logo Apple Music Awards dans la catégorie internationale 041 qui couvre les services de divertissement et les programmes de remises de prix.

Des brevets de conception d'accessoires

Dans la même journée, l'Apple Park a aussi déposé un brevet autour d'une coque avec une batterie "intelligente" pour l'iPhone commercialisé en 2015. Ce brevet a été enregistré le 12 juin 2017 et vient d'être officiellement dévoilé il y a quelques heures.

Apple ne donne aucune indication ni même description à propos de ce brevet, malgré tout on peut se rendre compte qu'il s'agit juste d'une coque avec une batterie intégrée, rien de vraiment nouveau !



Via