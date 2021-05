Amazon lance sa tablette Fire HD 10, découvrez les caractéristiques !

Il y a 20 min

Julien Russo

Sur le marché des tablettes, il n'y a pas que l'iPad d'Apple, en face on retrouve aussi des tablettes aux performances et qui n'ont rien à envier à certaines générations d'iPad. Amazon vient de lancer sa Fire HD 10, elle est disponible au prix de 149,99€ et propose des caractéristiques très intéressantes pour un tel tarif.

Découvrez la Fire HD 10 d'Amazon

Après l'avoir annoncé il y a quelques semaines, Amazon vient de commercialiser sa nouvelle tablette censée venir concurrencer les grands du secteur.

Dans cette Fire HD 10, on retrouve tout d'abord un fonctionnement assez spécial qu'on ne voit chez aucun autre fabricant. Au moment de choisir le stockage que vous souhaitez (32 Go ou 64 Go), Amazon vous demande si vous voulez acheter la Fire HD 10 avec ou sans publicité.

Une question a attisé notre curiosité en tant qu'habitués des produits Apple... En réalité, Amazon propose une Fire HD 10 avec des contenus sponsorisés sur l'écran de verrouillage ainsi qu'en mode veille avec en contrepartie une économie de 15€ par rapport à la version sans publicité.

Une politique assez étrange quand on y pense...



Au-delà de ce détail, la tablette reste très intéressante, elle propose un écran Full HD de 10,1" avec un affichage doté de plus de 2 millions de pixels (224 ppp). La Fire HD 10 signe aussi l'arrivée d'un processeur plus puissant, vous allez pouvoir profiter d'un processeur Octocœur avec 2,0 GHz.

Niveau RAM, Amazon annonce aussi une évolution en passant de 2 Go à 3 Go, ce qui est quand même assez faible pour une tablette sous Android.

Pour le stockage, Amazon propose du 32 ou 64 Go, mais rassurez-vous, il sera possible d'étendre le stockage via micro-SD jusqu'à 1 To !

L'autonomie

C'est l'un des arguments majeurs pour venir convaincre un nouveau client.

L'Amazon Fire HD 10 possède une autonomie "basique" sans être révolutionnaire, le fabricant affirme qu'elle peut assurer jusqu'à 12 heures d'autonomie sans interruption, pour lire, naviguer sur internet, regarder des vidéos et écouter de la musique. La Fire HD 10 se fatiguera plus vite si vous faites du montage vidéo, que vous jouez à des jeux très gourmands...

Au niveau du temps de charge, nous sommes sur du 0 à 100% en seulement 4 heures (environ).



Sur cette nouvelle tablette d'Amazon, vous retrouverez tout ce dont vous avez besoin au niveau du divertissement, il y a Netflix, YouTube, Spotify, Disney+, Instagram, Facebook, TikTok, Prime Vidéo, Prime Music... Attention tout de même, Google Play n'est pas pris en charge, ce qui signifie une certaine limitation dans les applications disponibles.

Le prix

La Fire HD 10 est commercialisé en 32 Go à partir de 149,99€ (avec publicités), pour la version sans publicités, elle est disponible à 164,99€.

En ce qui concerne le stockage 64 Go, avec publicités nous sommes à 189,99€ et sans publicités à 204,99€. Sans surprise, vous la retrouvez pour l'instant que sur Amazon et vous pouvez bénéficier d'une livraison offerte (pour les abonnés Prime). À noter qu'un paiement jusqu'à 4x sans frais est disponible.