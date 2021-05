L'Apple TV 4K signale du contenu 4K comme étant en HD

il y a 3 heures

Corentin Ruffin

Comme vous le savez certainement, récemment, nous avons eu le droit à la commercialisation de la nouvelle Apple TV 4K. Très attendue par les adorateurs de l'appareil, cette dernière a reçu de bons retours suite à son arrivée dans les premiers foyers.

Seulement, il semblerait qu'un premier problème ait également été détecté par les utilisateurs : certains contenus vidéos, pourtant compatibles 4K, sont annoncé comme étant uniquement disponible en HD.

L'Apple TV 4K s'emmêle entre contenus 4K et HD

Premier problème à venir du côté de l'Apple TV 4K ? Il semblerait que d’heureux possesseurs du nouveau boitier fassent tous face à un bug. Si celui-ci n'est pas très grave, il reste malgré tout contraignant : des membres des communautés d'assistance Apple et des utilisateurs de Reddit ont rapporté que du contenu vidéo disponible via les applications iTunes Movies and TV Shows était répertorié comme HD plutôt que comme résolution 4K.



Il semblerait que le problème soit également le même sur des applications tierces comme HBO Max et Netflix. Plusieurs questions restent en suspens : est-ce que cela provient des câbles HDMI ? Est-ce que les vidéos répertoriées comme HD sont réellement lues en 4K ?



Le problème a été reproduit à la fois sur tvOS 14.6 et dans la dernière version bêta de tvOS 14.7.