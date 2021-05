Instagram propose de masquer les likes et le nombre de vues d'une vidéo

Julien Russo

Il y a quelques mois, Instagram avait promis plusieurs modifications à propos de la visibilité des likes d'une photo et des vues d'une vidéo postée. Aujourd'hui, ces nouvelles fonctionnalités viennent de débarquer. Découvrez les nouvelles possibilités pour optimiser la discrétion de vos publications sur Instagram.

Instagram évolue

Ce que vous voyez ci-dessous est normalement déployé pour tous les utilisateurs d'Instagram partout dans le monde. Le réseau social vient d'ajouter de nouvelles options dans les "paramètres avancés" qui vous sont proposées juste avant la validation finale de votre publication.

Désormais, il est possible (quel que soit le nombre d'abonnés) de cacher qui a liké votre post ou encore qui a vu la vidéo que vous avez mise en ligne.



Ces nouveautés qui sont en "bêta" depuis 2019 ont pour but de réduire l'impact négatif des comportements de certains utilisateurs. Résultat, finis le scandale quand votre conjoint(e) découvre que votre ex a liké plusieurs photos et vidéos présentes sur votre profil. Seul l'auteur de la publication détiendra l'accès à ces informations, comprenez par là que ces deux nouveautés étaient très attendues par les utilisateurs qui optent pour une discrétion optimale.

Comment cela fonctionne ?

C'est ultra simple.

Vous allez au même endroit que d'habitude pour réaliser une publication sur votre profil. Une fois votre contenu sélectionné, il vous suffira de choisir le filtre que vous voulez et d'effectuer les modifications si nécessaire.

Dès que vous avez fini, appuyez sur "Suivant" en haut à droite.

Vous arrivez sur la page où il faut entrer une description, sélectionner un lieu et sélectionner les options de partage. Jusqu'ici, rien n'a changé.



Ce qui va nous intéresser, c'est le petit lien "Paramètres avancés" que vous retrouvez tout en bas. C'est via ce petit lien que se trouvent les nouveautés !

Comme vous pouvez le voir sur la dernière capture d'écran ci-dessus, Instagram propose maintenant une option "Masquer le nombre de mentions J'aime et de vues sur cette publication".

Instagram confirme bien que si vous activez cette fonctionnalité, vous serez la seule personne qui pourra voir qui a liké votre photo et qui a vu votre vidéo. Ce paramètre pourra être modifié après si vous changez d'avis !

Et si ma photo où je souhaite masquer les statistiques a déjà été publiée ?

Aucun problème, il suffit d'aller sur votre profil, d'accéder au contenu en question, puis d'appuyer sur les trois points en haut à droite.

Un menu s'ouvrira, il s'agit de celui qui vous permet de supprimer la photo, de l'archiver ou encore de la partager.

Sur la troisième ligne, vous trouverez "Masquer le nombre de mentions J'aime". Un raccourci disponible pour toutes les photos et vidéos que vous avez mises en ligne jusqu'ici sur votre profil.

Cette nouveauté est une bonne nouvelle pour ceux qui accorde une importance toute particulière à leur vie privée, mais aussi pour ceux qui complexent parce qu'ils n'ont pas beaucoup de likes et de vues sur leurs publications (oui il y en a beaucoup) !

