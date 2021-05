Une étude affirme que la conduite autonome incite à rouler plus

La conduite autonome est probablement la nouveauté qui a le plus révolutionné le marché de l'automobile ces dernières années. L'un des précurseurs dans ce domaine est Tesla, la firme d'Elon Musk propose à ce jour l'un des logiciels les plus avancés et fiables au monde. Une chose est sûre, c'est que ce nouveau mode de conduite plait énormément aux propriétaires de véhicules équipés, ça pousserait même à rouler plus souvent d'après une récente étude.

L'étude qui va vous surprendre

Un chercheur de l'Université de California David du nom de Scott Hardman s'est concentré sur le comportement d'un conducteur qui possède une voiture avec un mode de conduite autonome.

Pour cela, il a observé les propriétaires de Tesla avec Autopilot, de Nissan avec ProPilot, de BMW avec Driving Assistant et de voitures de General Motors avec Super Cruise.

Certains sont des assistants partiels avec une légère assistance et d'autres sont nettement plus poussés avec des décisions que seul un humain pouvait prendre il y a encore quelques années.



Le chercheur a rapidement découvert que les retours autour de l'Autopilot de Tesla sont très positifs, après avoir questionné 35 propriétaires aux États-Unis, tous ont répondu que ce nouveau mode de conduite permettait de rendre un voyage plus agréable.

Ce qui est le plus ressorti dans les réponses, c'est que cela permet de réduire les grands efforts au volant, cela enlève énormément de stress (surtout pour les jeunes conducteurs) et on se sent moins fatigués après une conduite de plusieurs heures !

Pour Scott Hardman, il ne fait aucun doute que l'Autopilot de Tesla réduit considérablement la charge cognitive.

Ce qu'a remarqué le chercheur, c'est que les conducteurs de voitures autonomes ont (pour la majorité) tendance à faire de plus longs trajets que ceux qui n'ont pas la chance d'avoir cette technologie.

Pour avancer cette conclusion, Hardman a comparé 630 propriétaires de Tesla qui avaient pris l'option Autopilot et d'autres qui avaient refusé l'option pour faire des économies lors de la commande du véhicule.

Le résultat est bluffant, un automobiliste qui a un système de conduite autonome ferait (environ) 7866 km supplémentaires par an comparé à un conducteur qui n'a pas cette option sur sa voiture.

La conduite autonome permet de réduire les trajets en train et en avion

La conduite autonome a un côté écologique selon les résultats de l'étude, puisqu'elle incite les automobilistes à prendre davantage leurs véhicules pour les grands trajets. Comme les efforts sont moins importants et que le confort et la sécurité sont optimaux, les voyages en avion ou en train perdent de leur intérêt. Une bonne partie des propriétaires de Tesla avec l'Autopilot étaient plus susceptibles de choisir leur voiture pour partir en vacances qu'un autre mode de trajet. Cela explique aussi la différence de kilomètres annuels !



Pour Scott Hardman, il ne fait aucun doute que les constructeurs automobiles qui investissent aujourd'hui dans les systèmes de conduites autonomes font le bon choix. Il appelle aussi les autres constructeurs à apporter plus d'attention envers cette nouvelle technologie qui a révolutionné le quotidien de millions de personnes dans le monde.



