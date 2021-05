Un McDo offre des iPhone aux employés qui restent 6 mois minimum

Les fast-foods n'ont pas très bonne réputation en ce qui concerne le salaire et les conditions de travail, si on pense que les embauches sont nombreuses, c'est loin d'être le cas dans certains secteurs. Le McDonald's à Altamont dans l'Illinois vient de lancer une offre inédite qui fait le buzz sur les réseaux sociaux !

"Nous embauchons maintenant ! iPhone gratuit"

Quand les employeurs n'arrivent pas à recruter, on retrouve des perles pour attirer les candidats aux entretiens d'embauche !

C'est justement ce qui se passe en ce moment au McDonald's d'Altamont, le propriétaire du restaurant a décidé de prendre une décision radicale pour attirer les jeunes aux postes d'équipiers et en finir avec les petites annonces sur internet pour trouver des salariés.



L'offre est simple et attractive, pour toutes personnes qui voit sa candidature validée et qui reste un minimum de 6 mois dans l'effectif (tout en correspondant aux critères d'emploi) se verra offrir un iPhone.

L'affiche sur l'une des fenêtres du restaurant n'indique pas de quel iPhone il s'agit, c'est probablement sur ce détail que le propriétaire du McDonald's jouera pour faire des économies quand le moment sera venu d'offrir une dizaine d'iPhone aux salariés qui auront répondu présents.

Cette offre est très rapidement devenue viral sur Twitter, posté le 23 mai 2021, elle est déjà retweeté plus de 226 000 fois et compte plus d'un millier de likes.

Un porte-parole de McDonald's USA s'est exprimé auprès du média Patch, il a reconnu que ce type d'offre est parfois nécessaire quand un restaurant rencontre des difficultés pour trouver du personnel.

Un autre McDonald's à Tampa en Floride a proposé une offre tout aussi insolite, la direction a offert 50$ à toutes les personnes qui se présentaient à un entretien d'embauche, même si la candidature était ignorée, les 50$ étaient quand même remis en main propre !

La pandémie a touché de nombreux restaurants aux États-Unis, des chaînes comme Dunkin' ou encore Subway ont été contraintes de réduire leur plage horaire d'ouvertures à cause du manque de travailleurs.

LMFAO G MCDONALDS IS STARVING pic.twitter.com/OJt4cjeTVn — Bragard (@brogawd_) May 23, 2021

