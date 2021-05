La Nintendo Switch Pro avec écran OLED en septembre 2021 ?

Il y a 50 min

Alban Martin

Réagir



La Switch de nouvelle génération de Nintendo pourrait arriver en septembre ou en octobre 2021, soit à temps pour la saison des fêtes de fin d'année, selon un rapport de Bloomberg. Le constructeur japonais pourrait dévoiler la console mise à niveau avant la conférence E3 à partir du 12 juin et commencer à la fabriquer en juillet.

La nouvelle Switch 2021 bientôt dévoilée ?

La nouvelle a fait surface pour la première fois à propos d'une Switch améliorée dès 2019, la rumeur étant que Nintendo échangerait l'écran LCD pour un modèle OLED. Les dernières fuites pointent vers une "Switch Pro" (ou peu importe son nom) avec un écran OLED 720p de 7 pouces et des graphiques NVIDIA Tegra avec DLSS qui lui permettront d'afficher une résolution 4K sur un téléviseur.

Un concept de Switch Mini par Geskin

La Switch est resté en grande partie inchangée depuis ses débuts, bien qu'il ait été discrètement mis à niveau avec une autonomie de batterie plus longue en 2019 et que Nintendo ait sorti la Switch Lite la même année. Comme pour les autres appareils électroniques, consoles en tête, le modèle actuel de Switch est difficile à acquérir de la pénurie de composants clés tels que la mémoire et les processeurs. Cependant, les fournisseurs de Nintendo se disent "confiants" de pouvoir honorer les commandes de la Switch 2 d'ici quelques mois.

Les lignes de production sont mieux préparées pour le bouleversement potentiel des composants et les pièces que Nintendo utilise sont soumises à moins de concurrence que celles des consoles plus puissantes de ses rivales. Pourtant, la capacité de l'entreprise à répondre à la demande des consommateurs ne sera pas garantie.



Vous seriez intéressé par une Switch Pro ou bien un iPhone 12 Pro (Max) fait largement l'affaire avec Apple Arcade par exemple ? Attention, les sources indiquent un prix supérieur aux 329€ actuels...