Les AirPods Pro 2 en 2022 avec des capteurs pour le sport

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir



Apple se prépare à lancer des AirPods de troisième génération cette année et prévoit de lancer des AirPods Pro de deuxième génération pour l'année prochaine, selon le très bien informé Mark Gurman de Bloomberg. Voilà qui tombe à pic avant l'arrivée d'Apple Music Lossless.

D'abord les AirPods 3 en 2021

Conformément aux précédentes fuites et rumeurs, Gurman a expliqué qu'Apple préparait les AirPods 3 pour un lancement plus tard cette année. Les nouveaux écouteurs seront apparemment livrés avec un nouveau boîtier et des tiges plus courtes, reprenant ainsi les codes des actuels ‌AirPods Pro‌. L'idée est de conserver une harmonie dans la gamme, tout en maintenant le prix à moins de 200€.

Et les AirPods Pro 2 en 2022

En ce qui concerne 2022, Gurman a déclaré que les ‌AirPods Pro‌ 2 comporteront des capteurs de mouvement pour le suivi de la condition physique.



Ce sera le premier changement pour ce produit sorti en octobre 2019 et il comprendra des capteurs de mouvement mis à jour axés sur le suivi de la condition physique, d'après des sources anonymes.



Apple a apparemment testé un design plus petit qui élimine les tiges des «AirPods Pro». Ce design fera ses débuts sur les nouveaux Beats Studio Buds qui devraient être lancés le mois prochain.



Apple aurait initialement prévu de sortir les AirPods Pro 2 en 2021, mais pour des raisons qui ne sont toujours pas claires, le lancement a été repoussé à 2022.

Et le AirPods Max 2 ?

En outre, Apple ne travaillerait pas actuellement sur une deuxième génération d'AirPods Max, mais discute du lancement d'options de couleur supplémentaires à l'avenir. Un peu comme l'iPhone 12 qui est sorti récemment dans un coloris mauve pour relancer des ventes déjà excellentes.