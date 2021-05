Amazon Prime Gaming : du contenu gratuit pour FIFA 21 et Fall Guys

Le groupe Amazon propose énormément de services pour ses abonnées Prime dont deux qui sont classés dans la catégorie jeux vidéo, Luna & Prime Gaming. Le deuxième donne accès à une multitude de contenus chaque mois aux joueurs quelle que soit la plateforme. Voyons ce que nous réserve le mois de juin 2021.

Amazon Prime Gaming : des offres alléchantes à venir en juin

Si vous êtes un joueur de jeux vidéo régulier, vous connaissez sûrement le service Amazon Prime Gaming. Ce site a pour but d'offrir chaque mois des jeux, des skins ou encore du butin comme ils l'appellent aux abonnés Amazon Prime qui possèdent une console ou un PC.



Nous sommes à la fin du mois de mai et c'est donc le moment de se pencher sur le mois suivant et cela tombe bien car il semble réserver de belles surprises. Pour ce mois de juin, ce ne sont pas moins de six jeux qui seront offerts aux joueurs PC.

Batman – The Telltale Series

Spitkiss

Lost in Harmony

Newfound Courage

Mugsters

BFF or Die

Comme vous pouvez le constater, il y en a pour tous les goûts. Du jeu solo narratif, de la coopération, du jeu de plateforme... Mais ce n'est pas fini, car du côté du butin, il y en a pas mal et cela concerne des jeux connus mondialement dont certains que l'on retrouve chaque mois.



Premièrement les joueurs du légendaire Fall Guys, qui fait un carton depuis plusieurs mois, pourront récupérer un bundle exclusif contenant un costume et des Kudos (monnaie du jeu). Deuxièmement, les joueurs FIFA 21 pourront de leur côté récupérer le fameux pack qui contient des joueurs pour le mode FUT. Troisièmement, ceux qui aiment se balader dans le monde viking d'Assassin's Creed Valhalla auront également le droit à un pack contenant du boost d'XP et du contenu en rapport avec les colonies. Quatrièmement, un spray exclusif sera disponible pour les joueurs de Valorant.



Pour finir sur une note positive, les bundles sont récupérables dès maintenant. Il est également important de rappeler que le site réserve pleins d'autres contenus pour d'autres jeux. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Il suffit d'être abonné Amazon Prime puis d'activer "Gaming".