Roland-Garros 2022 : le quart de finale entre Nadal et Djokovic gratuit sur Amazon Prime

⏰ Il y a 5 heures

Alban Martin

L'infirmation était attendue, elle ne va pas plaire à France Télévision. En effet, la finale avant l'heure entre Novak Djokovic et Rafael Nadal sera finalement diffusée sur Amazon Prime Video. Celui qui s'est octroyé les droits jusqu'en 2023 a remporté la mise, tout en concédant la gratuité du match. Une décision prise par Amélie Mauresmo, la directrice de Roland-Garros depuis 2021. Son ancien poste de consultante pour la chaîne de streaming peut interroger...

Rendez-vous mardi soir sur Prime Video

Le suspense autour de la programmation du quart de finale opposant les deux joueurs les plus titrés actuellement en activité a donc pris fin. Novak Djokovic et Rafael Nadal se rencontreront mardi soir à Roland-Garros, dans la nouvelle formule dite "Session Nocturne" qui offre un spectacle sous projecteurs et qui permet à un plus grand nombre de spectateurs d'y assister. Une bonne nouvelle qui ne devrait pas forcément plaire à Nadal qui expliquait hier ne pas aimer particulièrement jouer le soir, le temps de récupération étant plus limité. Le prodige Alcaraz a abondé dans le même sens après avoir joué deux fois en soirée.

Sincèrement, ça ne me paraîtrait pas juste. J'ai déjà joué deux fois en soirée. Je ne dis pas que ça me dérange de jouer en soirée, mais évidemment j'ai moins de temps de récupération, si je termine tout le temps très tard. Quand on termine à minuit, avec tout ce qu'il y a derrière, dîner, le kiné, essayer de redescendre en termes d'adrénaline, c'est plus difficile de récupérer. Si je joue une troisième fois (en soirée), sincèrement ça me parait injuste.

Comment voir Roland-Garros 2022 ?

Rendez-vous demain à 20h45 sur le court Philippe-Chatrier. N'oubliez pas de vous inscrire à Prime Video pour en profiter gratuitement, et pourquoi pas vous abonner pour suivre la suite du tournoi 2022 qui se terminera dimanche, la veille de la WWDC 22 d'Apple.