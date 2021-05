Spatial Audio sera disponible pour les artistes indépendants dans Apple Music

Hier à 21:00

Alban Martin

3



À quelques jours du lancement de Apple Lossless et Spatial Audio, voici de nouveaux détails sur les contenus disponibles. Les formats Spatial Audio et Audio Lossless récemment annoncés par Apple pour Apple Music seront exploités par les grands noms comme Ariana Grande, Maroon 5 et Kacey Musgraves. Pour les artistes indépendants, nos confrères de 9To5Mac se sont penchés sur la question. Et, heureusement, ces derniers n'ont pas été oubliés.

Spatial Audio sera disponible pour les artistes indépendants

Les artistes indépendants pourront-ils uploader des pistes Spatial Audio sur Apple Music ? Si oui, comment vont-ils faire ? Voici les réponses à ces questions.

Rappelons d'abord que Spatial Audio introduit avec les AirPods Pro s'appuie sur la norme Dolby Atmos bien connue dans le milieu du cinéma. Dolby Atmos n’est pas non plus une nouvelle technologie pour les producteurs de musique, mais la prise en charge par Apple Music de la diffusion Spatial Audio alimentée par Atmos l’est. Bien qu'il ait déjà dit que des milliers de pistes mixées et masterisées avec la technologie de lecture multidirectionnelle 3D de Dolby, les "petits" labels seront-ils capables de créer leurs propres morceaux en Spatial Audio pour Apple Music ? Au lancement, il semble que ce soit juste quelque chose disponible pour les artistes «professionnels» via les principaux labels, mais ces fonctionnalités seront disponibles pour les artistes indépendants dans les prochains mois.



Selon les sources de 9to5Mac qui connaissent bien les exigences d'Apple en la matière, les principaux distributeurs, notamment TuneCore et Distrokid - les deux services les plus populaires pour les artistes et producteurs indépendants - ont déjà été informés par Apple sur Spatial Audio. Le responsable de DistroKid qui a confirmé qu'il serait le premier à activer Spatial Audio :

DistroKid prévoit d’être le premier distributeur à activer les nouveaux formats Audio sans perte et Spatial d’Apple pour les artistes indépendants.

Il faut savoir que DistroKid est le seul distributeur à l'heure actuelle qui permet aux artistes indépendants d'obtenir la marque «Tidal Master» sur Tidal, ce qui confirme la distribution musicale Lossless et Spatial Audio pour artistes indépendants chez Apple.

Exigences de diffusion Spatial Audio

Les exigences des livrables sont spécifiques, mais aussi tout à fait standard à l'échelle de l'industrie à ce stade. Selon les informations de nos confrères, ceux qui utilisent la plate-forme de mixage et de mastering Dolby Atmos pour Spatial Audio devront fournir des fichiers BWF + ADM - un format de rendu de fichier wave de diffusion standard disponible dans la suite Dolby Atmos.



Voici un aperçu rapide de la préparation de votre musique pour Spatial Audio et de la préparation de votre pipeline de production :

Vérifiez auprès de votre distributeur de choix quand il l'activera

Familiarisez-vous avec Dolby Atmos. Atmos fonctionne via un plugin pour Logic Pro par exemple, nativement dans Pro Tools et Nuendo, ou des studios de mastering qui ont implémenté la prise en charge d'Atmos. Apple a pris des initiatives pour doubler le nombre de studios compatibles Atmos «sur les principaux marchés, en proposant des programmes éducatifs et en fournissant des ressources aux artistes indépendants».

Suivez les spécifications Atmos spécifiques à Apple pour la livraison (Apple nécessite des fichiers BWF + ADM). Dolby a une bonne documentation sur le processus de préparation pour Atmos.

Apple Lossless pour les Indes

Pour les téléchargements sans perte, Apple utilisera ALAC (Apple Lossless Audio Codec) «pour préserver chaque bit du fichier audio original. Cela signifie que les abonnés Apple Music pourront entendre exactement la même chose que les artistes créés en studio. »



DistroKid, par exemple, accepte WAV, MP3, AIFF, CDDA, M4A, Windows Media (WMA) ou FLAC «à peu près» n'importe quel bit et taux d'échantillonnage. Les distributeurs acceptent et livrent déjà les catalogues dans des fichiers haute résolution et il semble que ces exigences fonctionneront avec Apple Lossless.

Spatial Audio pour les indépendants dans Logic Pro

Les workflows Dolby Atmos sont «activés par des intégrations natives dans les DAW Avid Pro Tools et Steinberg Nuendo» dès maintenant. Cependant, il semble que le Dolby Atmos Music Panner, utilisé en conjonction avec le Dolby Atmos Renderer, permettra aux artistes indépendants et aux producteurs de créer les livrables BWF + ADM Spatial Audio requis via le plug-in AU standard sur macOS. Et du côté de Avid Pro Tools et Nuendo, c'est déjà géré en natif.



Voilà pour ceux qui voulaient savoir comment se conformer aux exigences musicales d'Apple et ainsi afficher un logo "Masterisé pour Apple Music" et "Spatial Audio".