83% des fournisseurs d'Apple respectent les règles qui leurs sont imposées

L'App Store est une nouvelle fois le centre de l'attention d'une nouvelle contestation d'un gros développeur. Après le coup de gueule d'Epic Games et de Facebook, c'est désormais au tour du...

Plusieurs sociétés ont créé un groupe pour faire face à la fameuse commission de 30% pratiquée sur l'App Store. Le but de ce mouvement est bien évidemment de s'allier à plusieurs pour...

Au début de l'année 2020, nous avons pu avoir un aperçu de ce que donne la propagation d'un virus dans les usines d'assemblages et de fabrication de composants. Le résultat a été une...

Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières afin de se séparer du partenaire qui ne suit pas à la lettre l'un des engagements pris, mais plutôt de comprendre et d'accompagner le fournisseur vers la bonne voie. Quand Apple surprend une entreprise (via un audit) qui ne respecte pas des règles signées dans le contrat, la firme de Cupertino tente avant tout de savoir si cela est volontaire, malintentionné ou si l'entreprise manque de moyen (personnel ou financier) pour remplir le critère manquant. Apple reste tout de même optimiste quant à l'avenir, le géant californien espère que 90% de ses fournisseurs respecteront complètement la carte d'ici 4 ans.

Être fournisseur de composants pour les produits Apple, c'est l'assurance d'avoir des revenus financiers qui sont en constante progression. Cependant, c'est avant tout de la responsabilité et des engagements. D'après un rapport annuel, 83% des fournisseurs d'Apple respectent à la lettre les règles autour de l'environnement, du droit du travail, la santé, l'éducation...

