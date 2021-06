Les écouteurs Sony WF-1000XM4 à 279€ comme les AirPods Pro ?

Il y a 2 heures

Alban Martin

1



Très attendus, les remplaçants des 1000XM3 se dévoilent de plus en plus. Après les images puis les caractéristiques, la nouvelle génération d'écouteurs sans fil de Sony laisse entrevoir son positionnement tarifaire. On parle d'un prix stratégique de 279€, soit la même chose que les AirPods Pro, les leaders du secteur.

De nouveaux écouteurs Sony pour concurrencer Apple

Une boutique slovaque a fait une bourde et a mis en ligne les nouveaux écouteurs de Sony, les WF-1000XM4. L’annonce qui a depuis été retirée du site fait état d'un prix de 279,90 euros.



Sony s’apprête à relancer la guerre des écouteurs true wireless avec un produit qui avait déjà très bien marché. Après les WF-1000XM3 lancés en août 2019, le constructeur nippon s'apprête à commercialiser les XM4 qui reprendra forcément les nouveautés du casque XM4. La paire d’écouteurs sans fil aurait également une nouvelle puce nommée Sony V1, qui serait en charge d'améliorer la fonction de réduction de bruit active. Mais ce n'est pas tout, les XM4 devraient prendre en charge l’audio LDAC et Hi-Res et afficher une autonomie de 8h et même 12h sans la réduction de bruit.

Sony WF-1000XM4 // Source : WinFuture



Mais au-delà des informations ci-dessus, c'est surtout le prix qui intéresse les clients potentiels. Les premières rumeurs parlaient de 279€, et c'est exactement ce que confirme cette étourderie du revendeur slovaque Datart qui affichait les Sony WF-1000XM4 à moins de 280€. Si la page a été retirée rapidement, le site spécialisé The Walkman Blog a effectué une capture d’écran. A ce tarif, Sony entend entrer en concurrence frontale avec les Apple AirPods Pro lancés en octobre 2019. Il restera donc à établir un comparatif précis sur l'ergonomie, la qualité de fabrication et la qualité d'écoute. Et Apple devrait riposter en 2022 avec les AirPods Pro 2.



Sony devrait lever le voile des 1000XM4 en juillet prochain.