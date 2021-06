Quelles nouveautés pour iMessage sur iOS 15 ?

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

7



Lancé en 2011 avec iOS 5, iMessage a su s’intégrer dans le quotidien des clients Apple grâce à sa simplicité d’utilisation. Même si iMessage s'est amélioré et s'est considérablement développé depuis son lancement initial, Apple peut encore l'améliorer de plusieurs façons avec iOS 15 cette année.

Apple peut encore faire mieux avec iMessages

Avec iOS 14, la société a finalement introduit la fonction de réponse sur iMessage, a épinglé des conversations et a apporté quelques améliorations à l'application comme les Memoji, mais avec iOS 15, Apple doit faire plus.

La première chose serait d’améliorer la recherche. En effet, si vous avez un historique interminable qui retrace vos conversations depuis les tout premiers iPhone, il est quasiment impossible de retrouver un message précis, quand bien même vous vous rappellerez d’un bout de phrase. C’est dommage car, à part faire défiler vos SMS pendant des heures, ce sont des gigaoctets de données auxquels vous ne pourrez probablement pas accéder. Pire, l’application va certainement crasher et vous obliger à tout recommencer.



Est-ce pour cela qu’Apple propose une option «Supprimer automatiquement les anciennes conversations» ? Pas sûr, d’autant que la recherche se montre aussi capricieuse sur iPhone avec 512 Go de stockage qu’un modèle à 32 Go.



Autre élément défaillant dans iMessages, c’est la synchronisation des messages prend toujours plus de temps, qui ne prend que rarement en compte les changements de photo ou de nom, et dont la fonction de recherche de médias est catastrophique.

Des idées de nouveautés pour iOS 15

Malgré un très bon service, Apple peut faire mieux avec iMessage. Voici quelques idées pour iOS 15 :

Annuler un message récemment envoyé;

Programmer un message plutôt que de passer par notre raccourci;

Améliorer la fonction de réponse;

Corriger de l'intégration Mac avec d'autres appareils;

Laisser les utilisateurs stocker tous les messages qu'ils ont - et faciliter la recherche;

Laisser un utilisateur envoyer un lien puis afficher l'aperçu plutôt que d'attendre que l'aperçu s'affiche.



Sans aller vers un service comme WhatsApp, Telegram ou Signal, voilà quelques idées de nouveautés pour améliorer iMessage. Et quant à une version Android, Apple l’a expliqué à plusieurs reprises, c’est niet.