De nouveaux coloris de porte-clés pour les Airtags sur eBay

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

Sortis le mois dernier, les AirTags ont été un vrai succès. Mais mieux que l’appareil à 35€, Apple a proposé toute une gamme d’accessoire pour attacher le traqueur, ce qui lui permet de multiplier les bénéfices. Aujourd'hui, nous avons un premier aperçu de quelques couleurs d'accessoires inédites pour AirTags.

Des coloris inédits pour AirTags

La boucle AirTag d'Apple est actuellement disponible en quatre coloris : orange électrique, jaune tournesol, bleu marine et blanc. Une nouvelle liste eBay révèle qu'Apple avait également prévu, à un moment donné, des versions rose et bleu surf de la boucle AirTag. Vous pouvez acheter les versions rose et bleu surf de la boucle AirTag pour 29 $.

Le vendeur eBay, «chargerstore», était connu pour offrir des accessoires authentiques de prototypes d'Apple dans le passé, ce qui permet d’avoir une assurance sur l’authenticité de ces accessoires.



Cette même liste nous donne également un aperçu du porte-clés en cuir de pavot de Californie qui est brièvement apparu sur l'Apple Store. Comme les autres couleurs de porte-clés en cuir, Apple avait également prévu de proposer une boucle en cuir de Californie assortie pour l’AirTag. Les autres modèles en cuir sont fabriqués en Europe.



Si cela vous intéresse, la boucle en cuir de pavot de Californie est disponible pour 39 $ et est également expédiée de Chine. Et si tout cela est trop cher, consultez notre dossier sur les accessoires pas chers pour Airtags.



On ne sait pas si nous verrons ces couleurs à l’avenir, mais il semble qu'Apple ait préféré les garder pour plus tard, à moins que ce fût prévu pour l’an passé, les Airtags étant prêts à la vente depuis deux ans.