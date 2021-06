Apple est la 3e entreprise qui a rapporté le plus d'argent au monde en 2020

En 2020, Apple a réalisé des résultats financiers impressionnants grâce aux nombreuses ventes d'iPad et de Mac qui ont été l'objet d'une forte demande grâce au télétravail. Cette performance a permis à la firme de Cupertino de reprendre les rennes dans le classement "Fortune 500". L'année dernière, Apple avait perdu sa troisième place qui avait été prise par Exxon Mobil, aujourd'hui Apple revient dans le Top 3, mais derrière Amazon et Walmart.

Apple est la troisième entreprise avec les plus gros revenus en 2020

Fortune 500 est le classement qui répertorie les plus grandes entreprises aux États-Unis par leur chiffre d'affaires, plus celui-ci est gros et plus l'entreprise sera placé en haut du classement !

Chaque année on retrouve toujours les mêmes : Amazon, Apple, AT&T, Exxon Mobil, Walmart... Des entreprises très populaires qui connaissent tous les codes pour convaincre leurs clients de toujours plus consommer !



Dans le classement Fortune 500 de 2021, nous pouvons assister à un retournement de situation, alors qu'Exxon Mobil était à chaque fois devant Apple et figurait parmi l'une des entreprises les plus solides, la société pétrolière a chuté à la dixième position du classement. La firme de Cupertino a profité de cette faiblesse pour récupérer la troisième place avec 275 milliards de dollars de revenus de 57,4 milliards de dollars en bénéfices sur la totalité de l'année 2020.

Fortune 500 fait remarquer cette incroyable performance d'Apple :

La pandémie a créé des défis et des opportunités pour Apple. Le PDG Tim Cook a dû fermer des magasins et renvoyer des ingénieurs chez eux. Mais comme les clients d'Apple du monde entier travaillaient et apprenaient à la maison, les ventes d'iPad et de Mac ont grimpé en flèche pour atteindre les niveaux les plus élevés jamais enregistrés. Et le chiffre d'affaires de l'exercice fiscal a lui aussi atteint un record absolu, à 275 milliards de dollars. Cela a contribué à l'envolée du cours de l'action Apple, qui a gagné 80,7 % en 2020.

Devant Apple, on retrouve Amazon, l'entreprise de Jeff Bezos a réussi à générer 386 milliards de dollars grâce aux nombreuses commandes réalisées partout dans le monde en 2020.

L'entreprise a probablement été celle qui a le plus profité de la fermeture des magasins et des restrictions de déplacement (confinement et couvre-feu).

En première position on retrouve Walmart, l'entreprise de supermarché est arrivée en tête avec 559 milliards de dollars de chiffre d'affaires !