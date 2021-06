L'app Apple Developer 9.2 est prête pour la WWDC 21

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Apple continue de se préparer pour le keynote de la WWDC 21 qui doit avoir lieu le lundi 7 juin et a mis à jour aujourd'hui son application « Developer » avec de nouvelles fonctionnalités avant l'événement. cela fait suite à l’envoi d’un mail aux développeurs qui mentionne iMessage sur son illustration et à la publication d’un hashflag sur Twitter.



Apple Developer se met aux couleurs de la WWDC 21

La mise à jour ajoute des détails sur tous les pavillons, les vidéos de session, les ateliers individuels et les défis de codage et de conception disponibles dans le cadre de la WWDC 2021, et introduit les inscriptions aux sessions depuis l’app.

Il existe également une série de nouveaux autocollants disponibles pour les développeurs à utiliser dans l'application Messages. D'après les notes de version d'Apple :

Explorez tout ce que la WWDC21 a à offrir, y compris les pavillons, les vidéos de session, les laboratoires individuels, les défis de codage et de conception, et plus encore.

Vous pouvez vous inscrire aux laboratoires de la WWDC21 directement depuis l'application Developer, ainsi que recevoir des notifications sur vos rendez-vous à venir.

Découvrez les tout nouveaux autocollants pour la WWDC21.

Nous avons corrigé des bugs et ajouté diverses autres améliorations.

L'application Apple Developer peut être téléchargée gratuitement sur l'App Store, et c'est le meilleur moyen depuis un iPhone ou iPad d’avoir tout le contenu des développeurs pendant et après la WWDC. Vous aurez toute la retranscription en français et en direct sur notre page keynote.

Télécharger l'app gratuite Apple Developer