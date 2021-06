Apple Car : un troisième manager quitte le projet en six mois

Encore un coup dur du côté d'Apple ! Le projet d'Apple Car n'est plus si secret que ça, même si nous ignorons encore à quoi ressemblera le rendu final de cette future merveille. Pour son développement et son élaboration, la Pomme s'appuie sur de nombreux ingénieurs ayant l'objectif de révolutionner le marché.

Seulement, cette aventure est usante et certains cadres n'hésitent pas à abandonner le navire face à l'ampleur de la tâche. Récemment, c'est Dave Scott qui a pris la décision d'arrêter son travail pour Apple : le chef de l'équipe de robotique est le troisième départ majeur du projet depuis le début de 2021.

Dave Scott quitte le projet Apple Car

Appartenant officiellement au SPG (Special Projects Group) d'Apple, Dave Scott aurait dirigé des équipes travaillant sur la robotique "Apple Car". La suite ? Il rejoint la société de soins de santé Hyperfine en devenant le président et chef de la direction.



Selon Bloomberg, le départ de Scott est un signe d'attrition au sein de l'équipe de l'Apple Car, faisant suite aux démissions de Jaime Waydo et Benjamin Lyon, deux autres figures fortes du projet. Il a été rapporté à plusieurs reprises qu'Apple avait des centaines de personnes qui y travaillent, mais la difficulté semble en faire craquer plus d'un...



