La néobanque Kard est compatible Apple Pay

Il y a 2 heures

Alban Martin

Plus d'un an après l'annonce (en février 2020), la néobanque Kard ajoute le support d'Apple Pay. Il s'agit d'une banque en ligne spécialisée dans les comptes bancaires destinés aux adolescents. Tous les détenteurs d'une carte Card peut l'ajouter à Wallet sur iPhone ou Apple Watch afin de régler vos achats en magasin sans contact.



Kard s'ouvre enfin à Apple Pay

Dédiée aux ados de 12 à 17 ans, Card permet d'avoir une certaine autonomie pour les jeunes, tout en offrant un contrôle parental simple et efficace. Il est ainsi possible de transférer de l'argent sans frais, de mettre en place une sorte d'argent de poche régulier ou ponctuel, de bloquer la carte, etc. Du côté des ados, ils peuvent ainsi avoir une carte gratuite, gérer leur argent et même choisir leur code de carte au sein de l'app.

Avec la mise à jour 17, Card leur permet désormais d'utiliser Apple Pay pour régler leurs achats en ligne et en magasin en toute sécurité sur leurs appareils Apple.

Tu vas pouvoir profiter de tous les avantages de Kard avec Apple Pay : pratique, simple et sécurisé.

Pour commencer à utiliser Apple Pay, il suffit d'ajouter la carte virtuelle Visa à l'Apple Wallet depuis l'application Kard. Ensuite, tout se fait avec un iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac. Un concurrent aux offres kids de Revolut et autre Orange Bank.



Après BforBank fin avril, Kard semble finir bon dernier au niveau de l'adoption d'Apple Pay en France, un pays où 99% des cartes sont compatibles nous apprenait Apple en 2020. Si votre banque ne propose pas le paiement mobile, dites-le nous !

Télécharger l'app gratuite Kard