Tim Cook fera une apparition en visio au salon VivaTech 2021 à Paris

Il y a 5 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir



Comme chaque année depuis 2016, les groupes de Publicis et des Échos organisent un grand salon consacré à l'innovation technologique et aux start-up du nom de VivaTech. Bien que le coronavirus ait joué les trouble-fête l'année dernière, il semblerait que la cuvée 2021 soit bel et bien maintenue.

Et parmi les guests de cette nouvelle édition, on retrouvera un certain Tim Cook, actuel CEO d'Apple, ce qui risque de faire pas mal de bruits. Cependant, nous ne savons pas encore quel sera le programme de l'homme, si ce n'est qu'il viendra y faire un discours virtuel.

Tim Cook viendra faire un discours au salon VivaTech 2021

Bien que le salon VivaTech 2021 soit maintenu cette année, se déroulant ainsi du 16 au 19 juin prochain, les répercussions du COVID-19 se font encore ressentir. En effet, une partie physique sera bel et bien présente à Paris (le 19 juin), et plus particulièrement au Paris Expo Porte de Versailles, mais avec des limitations sur le nombre de participants et d'autres contraintes.



Les invités, notamment, seront pour la plupart présents en visioconférence : on retrouvera notamment Tim Cook, figure emblématique d'Apple, mais également Mark Zuckerberg, créateur de Facebook et les patrons de PayPal, Orange, Zoom ou encore IBM...



Reste désormais à savoir ce que Tim Cook