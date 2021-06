Tim Cook n'est pas dans le Top 100 des CEO les mieux payés dans le monde

Il y a 5 heures

Julien Russo

Tous les ans, le Wall Street Journal publie un classement qui dévoile les CEO les mieux payés dans le monde. On pourrait se dire que comme Apple est l'une des entreprises les plus puissantes au monde avec des résultats financiers qui explosent à chaque trimestre, Tim Cook doit être le mieux rémunéré... Quand on regarde de près, ce n'est pas du tout le cas !

Tim Cook n'est même pas dans le Top 100 du classement

En 2020, Apple a été l'entreprise la plus rentable du monde, les résultats financiers ont été boostés grâce aux besoins d'équipements informatiques liés au télétravail, cela a permis à Apple de réaliser des chiffres d'affaires en forte progression sur plusieurs trimestres consécutifs.

Si tout s'est bien passé sans rupture de stock, c'est parce que Tim Cook a su prendre les bonnes décisions au bon moment, il a anticipé la pénurie de puces et les problèmes de transports des produits une fois sortis d'usines. On pourrait se dire... Les bons résultats d'Apple ont dû se ressentir sur sa fiche de paie !



En réalité, pas vraiment. Selon le WSJ, Tim Cook n'a perçu que 14,8 millions de dollars l'année dernière, ce qui est un peu plus qu'en 2019 où il avait gagné 13,4 millions de dollars.

Si ce chiffre parait déjà énorme, c'est peu comparé aux autres grands patrons de ce classement. Dans le top 10, on retrouve Bobby Kotick le patron d'Activision Blizzard, l'année dernière, il a remporté 154 millions de dollars, son entreprise a eu d'importants revenus suite à la réussite de plusieurs jeux, dont Call of Duty Warzone qui représente aujourd'hui une grande partie du chiffre d'affaires.

Derrière, on retrouve Shantanu Narayen le patron d'Adobe, il a gagné en 2020 la somme de 45 millions de dollars. Reed Hastings le patron de Netflix figure aussi dans le Top 10, il a remporté 43 millions de dollars, cela a été possible grâce aux excellents résultats de Netflix avantagé par la crise sanitaire !



Mais comment expliquer ce décalage entre les revenus de Tim Cook qui contrôle l'une des entreprises les plus puissantes au monde et des autres entreprises qui ont des résultats financiers à des années-lumière de ceux d'Apple ?

En réalité, Tim Cook s'intéresse peu à son salaire, le CEO d'Apple possède de nombreuses actions boursières qu'il vend régulièrement pour augmenter ses revenus annuels.



Il y a 9 mois, Cook a reçu un joli cadeau d'Apple, le CEO a eu 560 000 actions qui lui ont été offertes. Dès réception, Tim Cook a pris l'initiative de vendre 265 000 actions, au total il a réussi à en tirer 131,7 millions de dollars !

Finalement, même avec un salaire plutôt faible pour un CEO d'une entreprise de cette taille, Tim Cook s'en sort très bien en vendant des actions à très grande valeur.