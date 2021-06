Des produits dérivés de la série Apple TV+ Ted Lasso bientôt disponibles

Vous avez été très nombreux à suivre la première saison de la célèbre série Ted Lasso sur Apple TV+. Vu l'influence qu'a eu le programme auprès des abonnés et dans les cérémonies de remises de prix, des produits dérivés en lien avec l'univers de Ted Lasso vont prochainement être disponibles.

Les produits dérivés officiels arrivent !

Les produits dérivés non officiels de Ted Lasso sont déjà disponibles sur Amazon, on pense au maillot de bain avec Ted Lasso tenant un ballon ou encore un puzzle de 1000 pièces avec l'affiche de Ted Lasso à reproduire.

Plus la série est populaire et plus les ventes sont nombreuses et Apple compte bien profiter de cet engouement autour de sa série originale.



Sur le podcast « Fake Doctors, Real Friends », Bill Lawrence le producteur du programme a déclaré qu'une bande-annonce de la deuxième saison sera publiée sur YouTube dans environ trois semaines. Le 23 juillet (date du lancement de la seconde saison), des produits dérivés en lien avec le programme seront disponibles sur internet, on devrait en trouver sur Amazon et sur les autres sites de vente en ligne.

Lawrence n'a pas dit les produits officiels qui seront proposés. Est-ce qu'on parle de puzzle, serviettes de plage, porte-clés... ? Impossible à savoir pour l'instant, c'est encore secret.

Ce qu'on sait cependant, c'est que comme ce seront des produits dérivés officiels, Apple devrait toucher une bonne partie des gains, mais aussi NBC et Warner Bros qui participent aussi au programme Ted Lasso. Le premier s'occupe de l'aspect sportif des épisodes et le second de la production de la série !

Ted Lasso fait son grand retour dès le 23 juillet pour une saison 2. De nouveaux épisodes seront ajoutés tous les vendredi matin.



